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Минтруд: количество безработных россиян сократилось 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 8 мая — «Вести. Экономика». Количество официально зарегистрированных безработных в России сократилось с 25 апреля по 2 мая на 0,2% до 758,3 тыс. человек, сообщает Минтруд.
Численность безработных уменьшилась в 43 регионах, больше всего — в Курганской и Вологодской областях, Еврейской автономной области, Татарстане, Бурятии, Дагестане, Тыве, Карачаево-Черкесии, а также в Красноярском и Пермском краях. Между тем количество безработных увеличилось в Севастополе, Адыгее, Калмыкии, на Алтае, в Чукотском и Ненецком автономных округах, Ставропольском крае, Белгородской, Липецкой и Кировской областях. В Иркутской, Ульяновской, Ярославской областях, Забайкальском крае, Ханты-Мансийском автономном округе и Ингушетии количество безработных не изменилось. Численность работников, находившихся в простое по предложению администрации, составила ко 2 мая 22,6 тыс. человек. Почти 85 тыс. человек работали неполное рабочее время, 1,29 тыс. работников отправлены в отпуска по соглашению сторон. Уровень регистрируемой безработицы составил к 1 мая 1% от численности экономически активного населения России против 1,1% к 1 мая 2017 г.
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