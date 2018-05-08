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Сочинский национальный парк отметил 35-летие 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уникальная субтропическая зона между отрогами Кавказского хребта и побережьем Черного моря неслучайно стала местом расположения нацпарка. Это единственный в мире регион, где в непосредственной близости соседствуют субтропики и высокогорье, он примечателен множеством удивительных памятников природы: глубочайшими ущельями и каньонами, многочисленными водопадами, реликтовыми рощами и карстовыми пещерами.
Главные задачи нацпарка — сохранение богатства и разнообразия природного и исторического наследия Черноморского побережья Кавказа, использование его в научных, рекреационных и просветительских целях.
На территории ООПТ зарегистрировано около 240 видов редких растений и более 200 видов редких животных, многие из которых занесены в Красную книгу России и Международную красную книгу.
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