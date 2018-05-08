Сочинский национальный парк отметил 35-летие

Уникальная субтропическая зона между отрогами Кавказского хребта и побережьем Черного моря неслучайно стала местом расположения нацпарка. Это единственный в мире регион, где в непосредственной близости соседствуют субтропики и высокогорье, он примечателен множеством удивительных памятников природы: глубочайшими ущельями и каньонами, многочисленными водопадами, реликтовыми рощами и карстовыми пещерами.

Главные задачи нацпарка — сохранение богатства и разнообразия природного и исторического наследия Черноморского побережья Кавказа, использование его в научных, рекреационных и просветительских целях.