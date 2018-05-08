Более тысячи человек и 33 единицы техники пройдут на нижегородском параде 9 мая

Более тысячи человек примут участие в параде 9 мая, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

В составе механизированной колонны пройдут 33 единицы техники войск общевойсковой и танковой армий Западного военного округа. Это танки Т72б3 (улучшенные боевые характеристики), БМП-2, самоходные артиллерийские установки 2С19, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», система залпового огня «Град» и «Ураган», боевая разведывательная машина дозора БРДМ-2, БТР-80 и БТР-82-а, тягачи с минометами 2С12 и пушками МСТА-Б, а также бронеавтомобили «Рысь» и «Тайфун-К».

Парад на площади Минина и Пожарского начнется в 10:00 мск, в 10:50 начнется шествие «Бессмертного полка». Колонна пройдет от Верхневолжской набережной через площадь Минина и Пожарского и площадь Народного единства до Парка Победы, где состоится праздничная программа. В 2017 году эта акция в Нижнем Новгороде собрала более 20 тыс. человек (в Нижегородской области — около 115 тыс. человек), а впервые областной центр присоединился к ней шесть лет назад.

Затем состоится возложение цветов к Вечному огню в нижегородском кремле.

В течение дня на главной сцене на площади Минина и Пожарского будет проходить концертная программа. В 19:00 нижегородцы почтут память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Более 830 тыс. человек ушли на фронт из Горьковской области в 1941–1945 годах, из них вернулась лишь половина.

Празднование Дня Победы в Нижнем Новгороде завершится салютом в 22:00.