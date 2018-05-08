Водянова и Арно в ретро-костюмах повеселились на вечеринке

36-летняя Наталья Водянова продолжает развивать свою модельную карьеру. Также много времени у нее отнимает благотворительность и воспитание детей. Напомним, что супермодель имеет четверых сыновей и одну дочь. Несколько дней назад один из младших наследников звезды отпраздновал свое четырехлетие. Из-за загруженности Наталье не так часто удается проводить время со своим супругом Антуаном Арно

Однако на днях она решила оставить детей дома и отправилась на необычную вечеринку со своим возлюбленным. Водянова поделилась снимком, на котором позирует в ярко-розовых лосинах, а Арно в тот день надел футболку c принтом и куртку, напоминавшую косуху. В образах в стиле 90-х звездная пара оторвалась на ретро-вечеринке. «Пока все дома. Мы с Антуаном редко тусуемся, но уж если выходим аут, то жжем не по-детски », — отметила модель.

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Поклонники пришли в восторг от снимка Натальи. Они не перестают поражаться тому, что после рождения детей ей удалось сохранить стройную фигуру. «Прикольный образ!», «Нереальные красавчики!», «Как? Как вы всегда так молодо выглядите?», «Фигура шикарная, молодец!», — прокомментировали подписчики. Многие отметили, что Водянова и Арно стали выглядеть моложе.