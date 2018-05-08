На свалку в Тереховицах незаконно возят мусор

О будущем заброшенной свалки в Тереховицах зашла речь на заседании районного совета народных депутатов Камешковского района.

Вопрос, связанный с организацией сбора и вывоза ТБО, глава администрации Камешковского района Анатолий Курганский в своем ежегодном отчете перед депутатами назвал главным проблемным вопросом.

Районный управленец напомнил о судебном решении, согласно которому на администрацию возложена обязанность провести рекультивацию свалки, образованной на месте бывшей мусоросортировочной станции в Тереховицах. Анатолий Курганский сообщил, что районная администрация регулярно платит штрафы за неисполнение решения суда, однако приступить к рекультивации свалки у района нет возможности — поскольку отсутствует проектно-сметная документация.

По договору с районом разработать проект рекультивации был обязан арендатор земельного участка Тереховицкой мусоросортировки — фирма «Спецтехавто», однако данная организация, ныне находящаяся в статусе банкрота, своих обязательств не выполнила и проекта на сегодняшний день не существует. В связи с этим по решению суда райадминистрация досрочно расторгла договор аренды со «Спецтехавто», а территория свалки сейчас находится в заброшенном состоянии.

На проведение рекультивации Тереховицкой свалки, по данным депутатов, потребуется не менее 20 млн рублей, а таких денег у района нет, сообщил нардепам Курганский. Тем не менее, районный менеджер надеется попасть в федеральную программу, главное на первом этапе — разработать проект. А пока за неисполнение решения суда администрация продолжит платить штрафы…

На том же заседании райсовета между депутатами и главой администрации разгорелась жаркая дискуссия. Нардепы уверяли Курганского, что на свалку, вопреки решению суда, продолжается нелегальный ввоз мусора, но районный менеджер уверял, что этого не может быть.

Депутат Александр Назаров сообщил, что он своими глазами видел, как на территорию закрытой Тереховицкой свалки двумя днями ранее «КамАЗы» свозили сучья, оставшиеся от обрезки деревьев. Быть может, администрация дала разрешение на вывоз мусора в Тереховицы, собранного на субботниках в ходе месячника санитарной очистки и благоустройства района? Курганский заверил, что никаких, даже временных, разрешений на вывоз отходов в Тереховицы не давалось, а весь мусор с субботника вывозят на действующий полигон в Марьинку.

— На сегодняшний день завоз мусора на Тереховицкую свалку невозможен. Мы посредством ДРСУ нарезаем на въезде на свалку кюветы, чтобы не было возможности съезда. А свободного разрешения на ввоз мусора ни у кого нет и быть не может, — клятвенно заверил депутатов глава администрации Анатолий Курганский.

Неужели депутат Назаров видел в Тереховицах не настоящие самосвалы и мусоровозы, а машины-призраки? Другому депутату — бывшему главе района Дмитрию Бутрякову захотелось лично посмотреть на закрытую по решению суда свалку. Вместе с ним по завершению заседания райсовета в Тереховицы выехал корреспондент «ТВ-МИГ».

Первое, что мы увидели, прибыв на место — никаких траншей и канав на въезде на бывшую мусоросортировку нет. Более того, самосвалами и мусоровозами набита отличная колея, свидетельствующая о том, что мусор сюда все-таки возят. Выходит, Курганский просто-напросто дезинформировал народных избранников.

Сразу после съезда на территорию свалки депутат зафиксировал огромные кучи свежего мусора. Причем, явно сюда свозили и мусор после субботников, вопреки заявлениям Курганского. Так, одних только веток, вывезенных после обрезки деревьев, мы насчитали не менее 40 куч. Попались на глаза и свежие бытовые отходы, спресованные в тюки.

Около четырех часов вечера на территорию свалку заехал самосвал, до верху загруженный ветками деревьев. Депутат Бутряков на личной машине перегородил выезд данного нарушителя с территории свалки и сообщил о зафиксированном факте главе администрации Курганскому.

Только после вмешательства депутата Бутрякова, из Камешково в Тереховицы прибыл трактор, начавший прорывать траншею. Ту самую траншею, которая, по словам Курганского, вырыта на въезде на Тереховицкую свалку давным-давно.

Нам же остается добавить, что отчет Курганского на заседании райсовета продолжался рекордно долго. На протяжении 2,5 часов депутаты не отпускали главу администрации, требуя ответить на острые социальные вопросы, которые неоднократно понимались «ТВ-МИГ». Анатолий Курганский путался, увиливал от прямых вопросов, а порой откровенно дезинформировал депутатов.

В ближайшее время мы продолжим поднятые ранее темы. Вы узнаете о проверке, которую проводят правоохранители в отношении депутата Дмитрия Дудорова и его друзей, получивших из районного бюджета солидные гранты на развитие бизнеса, но потратившие деньги не по целевому назначению. Также мы расскажем о том, как районные власти собираются решать проблемы детишек и их родителей в поселке имени Кирова, где был закрыт единственный на всю округу детский сад. Скандальная история разгорается и вокруг мусорного полигона в Марьинке, к которому недавно было присоединено еще 8 гектаров земли. Из-за этого решения под угрозой срыва оказалась реализация проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань», ведь новая дорога до Пирогово, обозначенная в генплане, часть которой проходит под ВСМ по тоннелю, теперь пересекает территорию полигона. Наконец, особо жаркая дискуссия разгорелась по поводу отрезанной от населенного пункта Пенкино улицы, на которой находится 26 домовладений, и которую администрация района перевела вместе с жителями в лесной фонд.

Следите за нашими публикациями.