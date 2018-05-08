Блохин, Магго, Шигалевы и другие «стахановцы» расстрельных команд НКВД

Пик сталинских репрессий пришелся на 1937 год расстреляно 353 047 и 1938 год, в ходе которого убито 328 681 задержанных. Далее по архивным данным видно, что количество расстрелов сокращается в 1939г — 2552, 1940г — 1694, 1950г — 1609 человек. До 60% смертей приходилось на Москву , где после допроса и непродолжительной отсидки на Лубянке «тройка» выносила приговор.

Первоначально в ВЧК не предусматривала специальная должность штатных палачей, так как если приговор вынесен, то исполнить его было обязанностью каждого чекиста. На практике целые десятилетия расстрелами осужденных занимались одни и те же люди. Группу неофициально называли спецгруппой, и состояла она из людей способных ежедневно участвовать в казнях, а не каждый чекист был на такое способен. [С-BLOCK]

Эти люди имели устойчивую психику, они были преданны делу и часто даже их семьи не знали чем их мужья и отцы занимаются на самом деле. Один из членов расстрельной команды чекист Александр Емельянов вспоминал, что все они пили водку до потери сознания и очень уставали от «работы». Для того чтобы избавиться от запаха крови им приходилось буквально обливаться одеколоном, но собаки на улицах все равно чуяли кровавый дух и шарахались от палачей.

Емельянов два десятилетия занимался расстрелами и был уволен со службы в 1949 году по причине развития у него шизофрении. Впоследствии палач получил инвалидность и пенсию.

Генерал Блохин — «рекордсмен» расстрелов

Василий Михайлович Блохин — лично расстрелял по одним данным 15 тысяч человек, однако есть мнение, что на его руках до 50 тысяч человеческих жизней. Лично убил Тухачевского, Якира, Уборевича, Косиора и других деятелей того времени. В отличие от своих «коллег» по смертельному ремеслу, дожил до старости и не сошел с ума. Во время расстрелов всегда соблюдал технику безопасности, не употреблял спиртное и одевал на себя кожаный фартук и перчатки которые защищали его одежду от крови. [С-BLOCK]

В начале 1939 года Берия хотел арестовать Блохина за связь с осужденным ранее секретарем НКВД Булановым и наркомом Ягодой. За санкцией на арест Берия отправился к Сталину, но тот отказал ему. Вождь народов сказал, что таких людей сажать не надо, они выполняют черновую работу и делают это хорошо.

На расстрелы Блохин настраивался, читая книги о лошадях, которых очень любил и, выпивая несколько чашек крепкого чая. В Катыне расстрелял 700 человек, а также исполнял приговор, вынесенный его коллегам по НКВД. В 1945 году получил звание генерал-майора и пенсию в размере 3150 рублей, что в 5 раз выше средней зарплаты. После ареста Берии был разжалован и лишен пенсии и в 1955 году умер от инфаркта, по другой версии застрелился.

Петр Магго — фанат своего дела

Латыш Петр Иванович Магго за многие угоды личного участия в расстрелах убил более 10 тысяч человек. Он начал службу в карательном отряде, после чего стал начальником внутренней тюрьмы ВЧК, а позднее комендантом Лубянки. По воспоминаниям сослуживцев Магго нравилось убивать, и часто он входил в кураж, например, заставлял встать к стенке чекиста Попова, которого из-за возбуждения он не узнал.

Палач считал расстрел особым искусством и любил делиться опытом с новичками. Он рассказывал, как выводить осужденных на казнях и как делать выстрел, чтобы крови были меньше. Для этого ствол пистолета следовало навести к основанию шеи слега поднять его вверх. Таким образом пуля вылетит из глаза и крови будет немного. В 1940 году после 20 лет «службы» палача отправили на пенсию. Через год Магго окончательно спился и умер от цирроза печени.

Сардион Надарая — личный охранник Берии

Надарая Сардион Николаевич работал начальник внутренней тюрьмы НВДД Грузинской ССР, а позднее стал начальником личной охраны Лаврентия Берии. Также участвовал в расстрелах и на его счету до 10 тысяч человек.

Василий и Иван Шигалевы — семейный подряд палачей

Братья Василий и Иван Шигалевы отличались ответственностью и исполнительностью. Когда начальству поступил донос на Василия, который якобы сотрудничает с врагами народа, командиры не дали ход делу. Они понимали, что обвинения неправдивы, и терять такого сотрудника не хотели. За свою почти 20 летнюю службу братья получили множество наград, в том числе и боевых, хотя на фронте они небыли. После увольнения оба палача быстро умерли Василий в 1942, а Иван в 1945.

Эрнст Мач — из пастуха в майоры НКВД

В молодости латыш Эрнст Ансович Мач пас скот, но революция помогла ему стать тюремным надзирателем, а позднее сотрудником НКВД. На протяжении 26 лет Мач участвовал в расстрелах заключенных. Сколько человек он убил за эти годы, окончательно неизвестно, но понятно, что счет идет на тысячи.

Закончив карьеру палача, Эрнст Ансович занимался обучением молодых чекистов и передавал им свои смертельные знания. Со службы Мача уволили из-за психического расстройства, спровоцированного работой.