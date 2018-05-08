Пришедший на митинг в Москве казак рассказал, что на площади из получающих деньги от мэрии его коллег было «один-два»

Один из принимавших участие в стычках с митингующими

5 мая в Москве казак рассказал, кто из его коллег пришел на Пушкинскую площадь. Василий Ящиков пояснил газете

"Коммерсант", что финансирование от государства получают лишь реестровые казаки. По его словам, таких на акции было всего «один-два». Остальные входят в различные казачьи объединения, зачастую конфликтующие друг с другом.

Совет по правам человека при президенте РФ Ранее сообщалось, что казаки участвовали в охране общественного порядка на акциях протеста в минувшую субботу. По словам очевидцев, многие были с нагайками, которыми они стегали протестующих. СМИ сообщили, что участвовавшие в избиении митингующих казаки получают многомиллионное финансирование от мэрии Москвы

направил запрос

правоохранительные органы с просьбой пояснить, что казаки делали на месте проведения акции. В «Центральном казачьем войске» участие казаков в избиении митингующих объяснили

"проявлением гражданской позиции"

Василий Ящиков сообщил «Коммерсанту», что казаки пришли «просто побеседовать с оппозиционерами» и не собирались участвовать в разгоне митинга. По его словам, протестующие сами спровоцировали ответную агрессию, когда проявили неуважение к казакам, и тем пришлось «защищать себя и дать сдачи».

По словам Ящикова, для казаков это было запланированное мероприятие. «Но вообще там было несколько групп казаков, которые пришли не вместе. Я вот отношусь к организации „Первая сотня“, у нас около сотни человек там. Просто дружеское такое объединение казаков в Москве — кто-то сам с Астрахани , с Дона, с Терека . Ну вот, мы собираемся, время проводим вместе», — рассказал казак.

Также на митинге был общественная казачья организация «Крымский полк» — «люди, которые занимаются своими делами, а в свободное время встречаются и рубят шашкой бутылки пустые», сообщил Ящиков. При этом они не из Крыма , как можно подумать, а из Москвы и Подмосковья

Как пояснил Ящиков, не все казаки при этом ладят между собой. Так, между «Первой сотней» и «Крымским полком» «кошка пробежала». Его объединение даже не знало, что казаки из «Крымского полка» будут на площади. К реестровым казакам относятся члены «Первого казачьего войска», при этом между реестровыми и нереестровыми «тоже не все гладко», рассказал казак. Он утверждает, что реестровых казаков на площади было всего несколько человек, да еще была «пара человек с Кубани, ребята из „Кубанского казачьего войска“.

Пришли на митинг, чтобы сообщить свое „другое мнение“

Об участии в митинге казаки договорились в интернете. „Поступили предложения сходить, посмотреть, пообщаться. Мол, казаки, давайте свое мнение скажем, что мы против беспорядков. Кто-то пошел, кто-то нет“, — рассказал Ящиков „Коммерсанту“. „Мы вообще думали, что там будет сцена, возможность высказаться“, сказать людям, митингующим за Алексея Навального , что у казаков „есть другое мнение“, добавил он.

По версии Василия Ящикова, казаки не собирались проявлять агрессию, а драку начали „провокаторы со стороны оппозиции“. Сначала стороны спорили друг с другом, кричали, что кто-то „за Путина“, кто-то против него. Потом в какой-то момент „появились молодые ребята, которые целенаправленно стали задирать казаков“, дразнили их „ряжеными“, после чего словесная перепалка перешла в потасовку, уверяет казак.

»Короче, когда нам стали говорить за родителей, кто-то что-то чью-то маму, вот это все… Когда начали шапки с казаков сбивать, когда песок кинули в глаза казаку — ну тут и началась драка. По большому счету, специально разозлили казаков, поэтому казаки защитили себя и дали сдачи. Естественно, мы решили — все, уходим отсюда. Вот такая провокация, специально так сделали", — рассказал Ящиков.

По версии Ящикова, задачей оппозиции было спровоцировать казаков на драку

Казак пояснил, что, хотя оппозиционные СМИ и блоги пишут, что казакам государство выдало миллионы рублей, надо понимать разницу между реестровыми казаками и всеми остальными. Ранее издание The Bell обнаружило на фотографии одного из участников драки нашивку «Центрального казачьего войска». Этой организации мэрия Москвы в 2016-2018 годах перечислила 15,9 млн рублей за услуги по «обеспечению безопасности при проведении массовых мероприятий». «Но люди же не понимают, что деньги дают реестровым казакам, а их на площади было один-два», — уточнил Ящиков в интервью «Коммерсанту».

Мужчина считает, что у оппозиции в этом и была цель — спровоцировать казаков на драку, а потом писать, что им государство заплатило, «что прислужники режима пришли драку устроить». Он утверждает, что «оппозиционные видео», где казаки бьют нагайками людей, — результат провокации.

"Известно, как монтировать умеют. Если бы меня там самого не было, и я посмотрел бы эти видео, тоже был бы очень злой. Это естественно. Никому не понравится, если придут какие-то гопники и начнут людей бить", — признал казак. Он утверждает, что на площадь пришли всего 30-35 казаков, а с нагайкой были «двое или вообще один». «35 человек не пойдут разгонять митинг, куда тысячи людей пришли», — заверил он, добавив, что «ни за какие деньги люди на такое не подпишутся», тем более что государство платит только реестровым казакам.

Главная забота казаков — «чтобы не было никаких революций»

От имени всех казаков Ящиков сообщил их главную позицию — «чтобы не было никаких революций». По мнению казаков, уверяет Ящиков, так как Россия — «большая, мощная, великая держава», наши правители должны ездить «на нормальных машинах» и жить «в нормальных домах», ничего криминального в их богатстве нет.

На митинге 5 мая Ящиков был замечен отбирающим у митингующего плакат. Сам казак уверяет, что ему не понравилась надпись на плакате: «Открой глаза, ты раб царя!». По словам Ящикова, он пытался объяснить парню, что писать лозунги надо не против царя, а против Путина, если уж он пришел на митинг с этой целью. Как рассказал казак, в этот момент ему начал «тыкать в лицо» какой-то другой молодой человек. По данным «Коммерсанта», речь идет о председателе «Открытой России» Андрее Пивоварове

Сам Пивоваров утверждает, что Ящиков вместе с четверыми «мордоворотами под сто килограммов каждый» подошли к парню с плакатом и докопались до него. Плакат отобрали, начали хамить, потом один из этих казаков кого-то бил на митинге, рассказал оппозиционер. По мнению Пивоварова, казаки «были направлены заранее, чтобы устроить такую драку на митинге» — сначала к людям приставали, а когда полиция появилась — начали бить.