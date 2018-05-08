В Новогирееве в субботу и воскресенье прошла акция «Миллион деревьев»

Москве продолжается программа дополнительного озеленения дворовых территорий «Миллион деревьев».

Жители района Новогиреево 5 и 6 мая дружно собрались во дворах своих домов, чтобы сделать их ещё уютнее и красивее. напомним, что адреса для посадки деревьев и кустарников жители определили сами путём электронного голосования на портале «Активный гражданин».

Акция 5 мая прошла по следующим адресам: улица Утренняя, дом 20; Свободный проспект, дом 32 и Союзный проспект, дом 4. Вместе с жителями окрестных домов в ней приняли участие сотрудники ГБУ «Жилищник» района Новогиреево под руководством заместителя руководителя Александра Умеренкова, которые выкопали ямы или траншеи (в зависимости от видов посадок), привезли посадочный материал, подготовили деревянные подпорки и необходимый инвентарь — лопаты, грабли, лейки и многое другое. Приняли участие в акции и сотрудники управы, и общественные советники района Новогиреево, и муниципальные депутаты. В трех дворах района в этот день посадили три молоденькие липы и множество кустарников: спирею, барбарис, лапчатку, дёрен, чубушник, снежноягодник и другие.

Новогиреевцы, проживающие по адресам: Федеративный проспект, дом 24 и Союзный проспект, дом 6, корпуса 1 и 4, уже к 10 часам утра 6 мая собрались во дворах своих домов. Здесь проходил второй день городской экологической акции «Миллион деревьев».

Поддержать жителей морально и принять участие в посадках пришли заместитель главы управы района Новогиреево Игорь Шевляков и глава муниципального округа Новогиреево Владимир Чикунов вместе с местными депутатами и активистами Молодёжной палаты района Новогиреево». Сажали во вдорах любимые кустарники москвичей: спиреи, дёрен, барбарис, чубушник, снежноягодник и, конечно же, сирень.

«Настроение у всех участников акции отличное, ведь благое дело делаем, — прокомментировал Владимир Чикунов. — Добро творить всегда радостно, поэтому мы сегодня здесь. Дворы преображаются прямо на глазах!»