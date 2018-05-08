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Курчатовская школа присоединилась к акции «Бессмертный полк»
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Курчатовская школа присоединилась к акции «Бессмертный полк» 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
Традиционная акция «Бессмертный полк» прошла 7 мая в Курчатовской школе района Щукино. Учащиеся поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим праздником Великой Победы.
— У корпуса «Вектор» собрались педагоги, учащиеся и администрация школы, чтобы поздравить ветеранов с наступающим праздником Великой Победы. Для гостей прозвучали песни, стихи и благодарственные речи, а также были исполнены танцевальные номера. Праздник завершился парадом под командованием приглашенного ветерана Великой Отечественной войны Ростислава Николаевича Рукосуева, — сообщили в администрации Курчатовской школы.
Напомним, «Бессмертный полк» — международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны, а также записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения «Бессмертный полк». (ео)
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