В Петрозаводске открыли стелу защитникам Карелии

Петрозаводске состоялась торжественная церемония открытия стелы в память о сотрудниках госбезопасности, защищавших отечество, сообщает karelinform.ru

В мероприятии приняли участие представители органов власти и службы безопасности, кадеты Карельского корпуса и Петрозаводского Президентского училища, а также ветераны и горожане.

«Знаменательно, что именно в преддверии этого дня в Петрозаводске мы открыли монумент, посвященный сотрудникам службы безопасности Республики Карелия. И произошло это по просьбе наших ветеранов, которая была высказана несколько лет назад», — отметил Парфенчиков.