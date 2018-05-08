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В Петрозаводске открыли стелу защитникам Карелии
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В Петрозаводске открыли стелу защитникам Карелии 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Карельские вести
В Петрозаводске состоялась торжественная церемония открытия стелы в память о сотрудниках госбезопасности, защищавших отечество, сообщает karelinform.ru.
В мероприятии приняли участие представители органов власти и службы безопасности, кадеты Карельского корпуса и Петрозаводского Президентского училища, а также ветераны и горожане.
В ходе мероприятия глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил горожан с наступающим Днем Победы.
«Знаменательно, что именно в преддверии этого дня в Петрозаводске мы открыли монумент, посвященный сотрудникам службы безопасности Республики Карелия. И произошло это по просьбе наших ветеранов, которая была высказана несколько лет назад», — отметил Парфенчиков.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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