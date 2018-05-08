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11-метровый гранитный обелиск открыли на бульваре Победы
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11-метровый гранитный обелиск открыли на бульваре Победы 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Монумент посвящен сотрудникам органов безопасности Карелии, защищавшим Отечество.
В Петрозаводске накануне празднования Дня Победы открыли обелиск «Сотрудникам органов безопасности Карелии –защитникам Отечества». 11-метровую гранитную стелу установили на бульваре Победы недалеко от мемориального комплекса пограничникам Карелии, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В церемонии участвовали представители органов власти и службы безопасности, кадеты карельского корпуса и петрозаводского президентского училища, ветераны и горожане. Открывали монумент глава республики, начальник УФСБ по Карелии, председатель совета ветеранов ФСБ и мэр Петрозаводска.
Об истории органов спецслужб республики рассказал собравшимся начальник управления ФСБ, генерал-майор Александр Барышев:
— Более половины карельских чекистов с наступлением войны ушли на фронт и пополнили ряды военной контрразведки СМЕРШ. Также были сформированы специальные отряды, которые вместе с регулярной армией воевали на карельском фронте. Еще часть ушла в партизанские отряды и возглавила их. Наиболее опытные вошли в состав разведгрупп, которые работали в тылу противника.
На церемонии воспитанник президентского кадетского училища Иван Никонов прочел отрывок из поэмы Роберта Рождественского «210 шагов». Затем присутствующие возложили гирлянду памяти и красные гвоздики.
Напомним, в 2013 году сотрудники и ветераны органов безопасности республики выступили с инициативой увековечения памяти коллег. Автором обелиска стал скульптор Александр Ким.
По материалам: ptzgovorit.ru
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