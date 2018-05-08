11-метровый гранитный обелиск открыли на бульваре Победы

Монумент посвящен сотрудникам органов безопасности Карелии , защищавшим Отечество.

Петрозаводске накануне празднования Дня Победы открыли обелиск «Сотрудникам органов безопасности Карелии –защитникам Отечества». 11-метровую гранитную стелу установили на бульваре Победы недалеко от мемориального комплекса пограничникам Карелии, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В церемонии участвовали представители органов власти и службы безопасности, кадеты карельского корпуса и петрозаводского президентского училища, ветераны и горожане. Открывали монумент глава республики, начальник УФСБ по Карелии, председатель совета ветеранов ФСБ и мэр Петрозаводска.

Об истории органов спецслужб республики рассказал собравшимся начальник управления ФСБ, генерал-майор Александр Барышев

— Более половины карельских чекистов с наступлением войны ушли на фронт и пополнили ряды военной контрразведки СМЕРШ. Также были сформированы специальные отряды, которые вместе с регулярной армией воевали на карельском фронте. Еще часть ушла в партизанские отряды и возглавила их. Наиболее опытные вошли в состав разведгрупп, которые работали в тылу противника.

На церемонии воспитанник президентского кадетского училища Иван Никонов прочел отрывок из поэмы Роберта Рождественского «210 шагов». Затем присутствующие возложили гирлянду памяти и красные гвоздики.