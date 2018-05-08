Ещё
В Надыме открыли Стену памяти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Надыме открыли Стену памяти 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 8 мая, в Надыме в сквере Воинской Славы торжественно открыли Стену памяти. Мемориал состоит из подиума для возложения цветов и панно, изготовленных из того же уральского гранита, которым облицован храм-часовня имени святого князя Александра Невского.
Центр панно украшают керамогранитрые плитки с изображением героев великих битв начиная с ледового побоища Александра Невского и заканчивая интернациональными войнами, в которых участвовала Россия, защищая государственные интересы. Сейчас изготовлено 16 плит с фотографиями участников Великой Отечественной войны — родственников жителей Надымского района. К 2020 году панно украсят 4 тысячи снимков ветеранов.
В торжественной церемонии участвовал глава Надымского района Леонид Дяченко: «Сегодня вместе с вами мы присутствуем при величайшем событии. У кого нет памяти — у того нет будущего. Вместе с вами мы сделали небольшой шаг в будущее. Здесь в сквере Воинской Славы нужно ещё очень многое сделать, чтобы как можно больше тех, кто воевал и пожертвовал жизнью за Отечество, были здесь на мемориальном панно. Это будет Стена памяти, к которой придут и наши дети и внуки».
Также в этот день в сквере Воинской Славы присутствовали ветераны, общественность, молодежь и руководители города.
Отметим, сквер Воинской Славы был открыт в 2015 году в честь 70-летия Великой Победы. В прошлом году здесь установили боевую технику.
ИА Север-Пресс: последние новости
В Салехарде презентовали двухтомник исторической правды о Конвое БД-5 Ледоход приближается к Югре, уровень воды поднимается резко На звероферме «Байдарацкого» – дни рождения. Детёныши не поддаются подсчёту
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина296
Трамп решил судьбу Ирана265
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко63
На «Евровидении» произошло ЧП78
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится347
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение