В Надыме открыли Стену памяти

Сегодня, 8 мая, в Надыме в сквере Воинской Славы торжественно открыли Стену памяти. Мемориал состоит из подиума для возложения цветов и панно, изготовленных из того же уральского гранита, которым облицован храм-часовня имени святого князя Александра Невского

Центр панно украшают керамогранитрые плитки с изображением героев великих битв начиная с ледового побоища Александра Невского и заканчивая интернациональными войнами, в которых участвовала Россия , защищая государственные интересы. Сейчас изготовлено 16 плит с фотографиями участников Великой Отечественной войны — родственников жителей Надымского района. К 2020 году панно украсят 4 тысячи снимков ветеранов.

В торжественной церемонии участвовал глава Надымского района Леонид Дяченко: «Сегодня вместе с вами мы присутствуем при величайшем событии. У кого нет памяти — у того нет будущего. Вместе с вами мы сделали небольшой шаг в будущее. Здесь в сквере Воинской Славы нужно ещё очень многое сделать, чтобы как можно больше тех, кто воевал и пожертвовал жизнью за Отечество, были здесь на мемориальном панно. Это будет Стена памяти, к которой придут и наши дети и внуки».

Также в этот день в сквере Воинской Славы присутствовали ветераны, общественность, молодежь и руководители города.

Отметим, сквер Воинской Славы был открыт в 2015 году в честь 70-летия Великой Победы. В прошлом году здесь установили боевую технику.