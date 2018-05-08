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Исследователи тестируют возможность 3D-печати электроники на людях
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Исследователи тестируют возможность 3D-печати электроники на людях 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: Реальный мир космоса
Credit: McAlpine group, University of Minnesota
Забудьте о татуировках, время электронных схем.
Исследователи из Университета Миннесоты разработали индивидуальный трехмерный принтер, который может печатать электронику непосредственно на руке человека. Этот прорывный эксперимент является первым в своем роде и открыл путь к миру новых возможностей.
Представьте себе солдата в зоне боевых действий, который имеет возможность печатать датчики, помогающие обнаруживать химические или биологические угрозы или печатать солнечные элементы непосредственно на коже, которые могут заряжать различную электронику, необходимую для навигации или связи.
«Мы очень рады возможностям появившимся с этой новой технологией 3D-печати с использованием портативного и легкого принтера стоимостью менее 400 долларов», — сказал Майкл МакАлпин, ведущий автор исследования, и профессор Миннесотского университета. «Этот инструмент будет похож на „швейцарский армейский нож“ будущего со всем, что им нужно, в одном переносном 3D-инструменте для печати».
Одной из основных проблем печати на коже человека является регулярное движение тела; невозможно поддерживать одну и ту же позицию в течение длительного периода времени, и возможность печатать на движущейся цели является реальной проблемой для исследовательской группы.
Чтобы решить эту проблему, исследователи разместили временные метки на руках испытуемого, а настраиваемый 3D-принтер сканирует эти маркеры, а при печати с использованием компьютеризованного зрения он может настраиваться на небольшие движения тела в реальном времени.
Еще одна проблема с прямой печатью на руку человека — высокая температура отверждения обычных чернил для 3D-печати, для обычных 3D-чернил требуется температура около 100 градусов Цельсия, которая обожжёт кожу человека.
Чтобы решить эту проблему, исследовательская группа использовала специальные чернила, которые были сделаны из серебряных хлопьев, эти специальные чернила могут отвердевать и проводить при нормальной комнатной температуре.
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