Выходные, которые изменят Калининград: Что будет происходить на Верхнем озере 18-19 мая

«Городские выходные» — где встречаются все жители Калининграда

Давно ли вы встречались с друзьями, чтобы сходить на пикник? А что, если на этом пикнике можно не только отдохнуть, но и обменяться идеями по улучшению города, узнать поближе своих соседей и обсудить реальные городские изменения?

Калининград богат на фестивали музыки, кино и гастрономии, но никогда еще не собирал все идеи городского досуга воедино — стритфуд, ночной маркет, разнообразных музыкантов, городские виды спорта и мастерские для детей. На «Городских выходных» 18 и 19 мая можно будет перекусить за большим общим столом, сыграть в бадминтон, запустить воздушного змея или построить собственный город из картона. Атмосферу праздника будет дополнять световое оформление, уличные гирлянды, любопытные инсталляции, а также большие зоны отдыха с пуфами и шезлонгами.

Пройти «Школу горожанина»

Воплощать в жизнь идеи и улучшать город совсем не сложно. На пикнике откроется «Школа горожанина» — серия мини-лекций о городских инициативах. Инициаторы изменений из разных городов России помогут калининградцам взглянуть на свой город со стороны и понять, что нужно сохранить, чтобы не утратить неповторимый облик города, а городские блогеры научат говорить о городе так, чтобы было интересно всем.

Заместитель руководителя Центра городской антропологии КБ «Стрелка» Дарья Радченко расскажет, как на материале видео о Калининграде, сделанных туристами и людьми, недавно переехавшими в город, рассказать о том, какие звуки, запахи, чувства олицетворяют Калининград. Лара Бабкова, начальник PR-отдела Третьяковской галереи, поговорит о роли музеев в современном мире, а еще один инициатор городских изменений — Виктория Котлова — поделится тем, как развивать образовательный проект без бюджета и вписывать его в актуальную повестку города. Запускать спектакль-путешествие, настоящее признание любви к городу, научит Федор Елютин, импрессарио и создатель театрально-документальных экскурсий Remote Moscow.

Сходить в музей и поужинать всем городом

Первый день фестиваля — 18 мая — совпадает с «Ночью музеев»: все желающие смогут не только посетить культурные учреждения, но и попробовать уличную еду со всей России за общим 30-метровым деревянным столом в рамках ночного маркета Калининграда.

Построить свой город и квартиру

Понимание жилой среды, архитектуры и принципов устройства городов нужно развивать с раннего возраста. Вместе с проектом «Картония» дети смогут построить большой картонный город, который вырастет прямо на территории Верхнего озера. Там можно будет не только поиграть, но и узнать, какие бывают квартиры, как устроен двор, подъезд к дому или остановка общественного транспорта.

Маленькие жители научатся мастерить воздушных змеев и правильно их запускать. Вместе с проектом «Архитектурная дача» взрослые и дети смогут собрать макет квартиры из деревянных геометрических модульных элементов разного размера, а всех гостей пикника также ждет дизайнерский маркет, гигантский боулинг, твистер и спортивная поляна с пинг-понгом, кикером, фрисби, крокетом и бадминтоном.

«Городские выходные» пройдут на набережной Верхнего озера 18 и 19 мая., Текст и фото: предоставлены организаторами Иллюстрации: «Твой Бро»