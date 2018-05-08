Михаил Галустян испытал новое снаряжение для штурма зданий

Актер и продюсер Михаил Галустян протестировал новое тактическое вооружение, забравшись в окно третьего этажа по стене дома.

Актер и президент Федерации военно-тактических игр России (ЦВТИ) Михаил Галустян испытал в ходе тренировки новый комплект снаряжения и штурмового комплекта для работы на зданиях.

Видео, где Галустян забирается по тросу по отвесной стене здания до третьего этажа и делает несколько выстрелов, опубликовано в Instagram продюсера.

«Недавно мы провели на ЦВТИ 1945 интересную тренировку с использованием комплекта тренировочного снаряжения Комбаттаг и штурмового комплекта для работы на зданиях», — написал Галустян.

Ранее Михаил Галустян поддержал акцию «Помни свои корни».