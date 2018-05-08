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Михаил Галустян испытал новое снаряжение для штурма зданий
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Михаил Галустян испытал новое снаряжение для штурма зданий 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Актер и продюсер Михаил Галустян протестировал новое тактическое вооружение, забравшись в окно третьего этажа по стене дома.
Актер и президент Федерации военно-тактических игр России (ЦВТИ) Михаил Галустян испытал в ходе тренировки новый комплект снаряжения и штурмового комплекта для работы на зданиях.
Видео, где Галустян забирается по тросу по отвесной стене здания до третьего этажа и делает несколько выстрелов, опубликовано в Instagram продюсера.
«Недавно мы провели на ЦВТИ 1945 интересную тренировку с использованием комплекта тренировочного снаряжения Комбаттаг и штурмового комплекта для работы на зданиях», — написал Галустян.
Испытания прошли на полигоне киностудии «Звезда», входящей в медиахолдинг Министерства обороны, сообщает телеканал «Звезда».
Ранее Михаил Галустян поддержал акцию «Помни свои корни».
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