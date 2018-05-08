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Звезда «Универа» напугала подписчиков татуированными ногами
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Звезда «Универа» напугала подписчиков татуированными ногами 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Валентина Рубцова совсем не такая пай-девочка, какой кажется!
Актриса популярных сериалов на ТНТ «Универ» и «СашаТаня» удивила своим новым роковым образом. В своем аккаунте в Instagram Валентина Рубцова выложила фотографию, которая заставила подписчиков задуматься: а не забила ли селебрити себе ноги татуировками?
Валентина занимается спортом на балконе в своем номере в Сочи, а из-под черных шорт выглядывают ноги, разрисованные цветами и черепами.
Правда, маленькая деталь все-таки выдает задумку — шов на легинсах. И все-таки далеко не все подписчики сумели его рассмотреть, прежде чем написать актрисе комментарий.
Публикация от Валентина Рубцова (@yalav)
6 Май 2018 в 1:45 PDT  «Это что, татуировки на ногах? Или лосины такие?», «Вот это тату! Вся в мастях», «С ума сойти, я секунд 20 всматривалась, чтобы понять, как так быстро зажила огромная тату».
В Сочи актриса отдыхает после съемок нового сезона «СашиТани». В этом году звезде исполнится 41 год, но таких лет ей точно не дашь. Подписчики не устают восхищаться фигурой Валентины, которую та смело демонстрирует в откровенных купальниках. Актриса запросто получает роли девушек намного моложе — не факт, что и режиссеры догадываются, сколько ей лет по паспорту.
Публикация от Валентина Рубцова (@yalav)
1 Май 2018 в 3:01 PDT  10 фото звезды «Универа», которые еще никто не видел
Валентина Рубцова раскрыла секрет идеальной фигуры
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