В честь Дня Победы в Хабаровск прибыл поезд времён ВОВ

Поезд времён Великой Отечественной войны прибыл в Хабаровск . Увидеть состав можно лишь раз в год, передаёт ОТР.

Вагоны состава стилизованы под военные времена, а вот паровоз действительно перевозил солдат в 1941-1945 годах. В движение локомотив приводит котёл, чтобы его нагреть, в составе установлена специальная печь.

До наших дней сохранилось лишь два исторических паровоза — другой находится во Владивостоке