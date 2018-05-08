В честь Дня Победы в Хабаровск прибыл поезд времён ВОВ 

Поезд времён Великой Отечественной войны прибыл в Хабаровск. Увидеть состав можно лишь раз в год, передаёт ОТР.
Вагоны состава стилизованы под военные времена, а вот паровоз действительно перевозил солдат в 1941-1945 годах. В движение локомотив приводит котёл, чтобы его нагреть, в составе установлена специальная печь.
До наших дней сохранилось лишь два исторических паровоза — другой находится во Владивостоке.
Как сообщил глава местной службы железной дороги Сергей Фомичёв, ежегодно посмотреть на ретросостав приходят сотни людей, причём значительная часть из них — молодые люди. Несмотря на возраст, поезд на ходу — только 8 мая он доставил ветеранов к хабаровским военным памятникам.