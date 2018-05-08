Воронежские власти потратят на восстановление Масловского затона почти 27 млн рублей 

Работы планируется завершить осенью 2019 года. Региональные власти объявили аукцион на восстановление и экологическую реабилитацию Масловского затона Воронежского водохранилища. Работы должны завершиться к ноябрю 2019 года. Затон, расположенный в микрорайоне Масловка, в 2013 году оказался в центре экологического скандала — в августе поверхность воды покрылась вязким веществом с неприятным запахом. Местные жители предположили, что причиной этого могут быть стоки окрестных промышленных предприятий. Чтобы выяснить причину образования зловонной жижи на поверхности затона, ушло несколько месяцев. Выяснилось, что это преимущественно разложившиеся на жаре водоросли. Масловский затон и водохранилище соединяет лишь один узкий пролив, поэтому вода застаивается и цветёт в этой большой и мелкой бухте. В 2014 году департамент природных ресурсов и экологии заключил договор с ОАО «Стройинвестиция» на разработку проектной документации по восстановлению проточности затона и его экологической реабилитации. Чтобы наладить в затоне водообмен, подрядчик должен будет его углубить и поднять со дня более 162 тыс. кубометров песка и ила, а также укрепить берег водоёма, засадить его многолетними травами и деревьями, а также выпустить в воду более 95 тыс. мальков. Работы должны завершиться к ноябрю 2019 года. Аукцион состоится 18 мая. Восстановление затона будет идти параллельно с реновацией самого водохранилища, которое начало в 2016 году. Ее разделили на три этапа. Задачей первого этапа стало углубление и выравнивание дна водоема, ликвидация мелей и укрепление береговой полосы. Подрядчиками стали АО «СРСУ-7» и ООО «Водорой». Второй этап реновации включит в себя расчистку дна и уничтожение мелководий в районе Адмиралтейской площади. Подрядчиком так же стало ООО «Водорой». На третьем этапе реновации работы развернутся около Вогрэсовского моста. В реновацию водохранилища уже вложили 89 млн рублей. Всего до 2020 года со дна водоема поднимут 1,7 млн кубометров песка и углубят его с 2-2,5 м до 7-12 м. Это позволит увеличить проточность водохранилища и повысить качество воды, а с помощью извлеченного со дна песка сформируют 64 га суши. Елена Гончарова