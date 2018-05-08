Российский агропром опять забуксовал

Кандидатуру одного из анонсированных Дмитрием Медведевым вице-премьеров эксперты уже одобрили. По общему убеждению, полпред президента РФ в Центральном федеральном округе, бывший министр сельского хозяйства (1999-2009) Алексей Гордеев сделал для отрасли немало полезного. Возможно, продолжит в том же духе. Это будет весьма кстати — российский агропром, похоже, снова оказался на мели.

Это признали и в штабе отрасли — Минсельхозе РФ . Накануне смены правительства там пришли к неутешительному выводу: темпы роста в агропроме исчерпаны. Если объём производства сельхозпродукции в этом году всё-таки вырастет, то лишь на 1%. Мягко говоря, негусто! И это в тепличных условиях контрсанкций, когда российские аграрии, по сути, избавлены от конкуренции со стороны зарубежных производителей.

Между тем отчёт пессимизмом проникнут отчёт Минсельхоза о результатах выполнения госпрограммы развития АПК в прошлом году, содержащем также прогноз на год текущий.

Авторы документа пишут, что развитие животноводства тормозит медленное восстановление потребительского спроса внутри страны, а также ограниченные экспортные возможности.

«Основной проблемой ограничения доступа на зарубежные рынки некоторых видов продукции остаётся наличие жёстких требований со стороны перспективных экспортных направлений на ветеринарную документацию на фоне эпизоотической ситуации в стране по некоторым видам болезней сельскохозяйственных животных», — читаем в докладе.

О том, что животные эти действительно вовсю хворают, говорит хотя бы тот факт, что китайцы ни в какую не пускают российскую свинину на свой необъятный рынок. Причина? Эпидемия африканской чумы свиней, косящая наших хрюшек.

Подобные печальные факты, разумеется, не способствуют процветанию отечественного агропрома. Это признают и авторы доклада. Они пишут, что сложившаяся ситуация «может создавать напряжение на рынках этих товаров и способствовать резкому уменьшению объёмов выпускаемой продукции, в первую очередь продукции свиноводства и птицеводства».

Минор доклада не совпадает с мажором заявлений, которые мы привыкли чуть ли ни ежедневно выслушивать из уст нынешнего главы Минсельхоза Александра Ткачёва . Министр до недавних пор не слезал с телеэкранов и газетных полос, уверяя соотечественников, что их, благодаря мудрой политике импортозамещения, вскоре ожидают молочные реки в кисельных берегах. Что через какие-нибудь 5-7 лет мы выйдем на полное самообеспечение решительно всеми продуктами растительного и животного происхождения.

Global Look Press/Kremlin Pool

Глава Минсельхоза Александр Ткачёв

Теперь вот выясняется, что победные реляции, гремевшие с руководящих трибун, не имеют ничего общего с реальным положением дел. Кстати, на каком-то этапе это, наконец, понял и глава отрасли — в последнее время пыл г-на Ткачёва заметно угас.

То, что нашу провизию неохотно берут за бугром, власти пытаются объяснять кознями «проклятых конкурентов», вставляющих палки в колёса российским сельхозпроизводителям. Дескать, ну вы ж понимаете: санкции, то да сё.

Оказалось, происки происками, однако собака зарыта совсем в другом месте.

Накануне инаугурации президента и собственных кадровых перспектив Дмитрий Медведев сделал признание, тянущее на сенсацию. «Важное направление работы — это создание открытой, прозрачной системы ветеринарного контроля за качеством сельхозпродукции, причём как внутри страны, так и извне», — эти слова прозвучали из уст премьера на совещании, посвящённом обеспечению контроля качества экспортной сельскохозпродукции.

Получается, у нас такой системы контроля всё еще не существует. Непонятно, куда смотрят в Минсельхозе, и почему премьер так спокойно говорит о проблеме, по сути, национальной безопасности. Нет ветеринарного контроля, значит, «дорогие россияне» незнамо чем питаются. Вполне возможно, что всякой дрянью, напичканной бактериями и вирусами. Перефразируя классика: если скушал, сразу в гроб…

«Нужно создать такую систему контроля за товарами, чтобы можно было видеть всю картинку движения сельхозпродукции от поля до прилавка», — «открыл Америку» премьер-министр.

Если даже продукция, ориентированная на экспорт, вызывает столько нареканий, каким должно оказаться качество продуктов, поступающих на полки российских магазинов? Уместно ли вообще к ним применять это понятие — «качество»?

Не так давно Роспотребнадзор провёл ряд неплановых проверок качества продуктов питания. Нарушения были установлены в 70,4% (!) случаев. Выяснилось, что вместо молока нам втюхивают «молочный напиток», вместо творога — «творожный продукт» и т.д. В этих квазипродуктах в несколько раз завышено содержание искусственных добавок, вредных жиров и прочих опасных для здоровья веществ. Что касается натуральных ингредиентов, пребывающих в вопиющем меньшинстве, то они, как правило, низкопробны.

Имея столь неприглядную картину с продуктами отечественного производства, мы, тем не менее, воротим носы от белорусской провизии. Мол, не годится в пищу из-за несоответствия нашим высоким санитарным требованиям.

Позвольте, каким-таким требованиям? Братья-белорусы, в отличие от нас, свято соблюдают советские ещё ГОСТы, кстати, весьма жёсткие. К примеру, в отношении белорусской молочной продукции действует около сотни ГОСТов. За соответствием ГОСТам строго следит государство. Как говорится, не забалуешь.

Но нам, видите ли, всё равно белорусская «молочка» и другие продукты не подходят. Мы предпочитаем выбрасывать на рынок пусть вредное, фальсифицированное (к примеру, сыр), но своё. Нам, патриотам, поддерживающим отечественного производителя, вирусы и прочая мелкая гадость нипочём.

Между тем давно пора прекратить безудержное, бессмысленное хвастовство и шапкозакидательские настроения. Клубок проблем, в который как для производителей, так и для нас, потребителей, превратился отечественный агропром, надо распутывать профессионально, на трезвую голову.