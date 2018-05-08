Возле остановки на Машкинском шоссе отремонтировали тротуар

Работы по ремонту дорожного покрытия на тротуаре в районе Машкинского шоссе в Куркине выполнили коммунальные службы. Соответствующая просьба поступила на портал «Наш город».

«Тротуар возле остановки «Городок ЮРМА» пришёл в негодность! Просьба произвести работы по ремонту», — написал пользователь портала Игорь К.

Сообщение поступило на портал 30 апреля, а 5 мая заявитель получил официальный ответ за подписью и.о.директора ГБУ «Автомобильные дороги СЗАО» Дмитрия Целика.

«Работы по ремонту покрытия тротуара выполнены», — говорится в ответе.

Напомним, портал «Наш город» был создан в 2011 году. Он позволяет москвичам оперативно информировать городские службы о тех или иных неполадках в коммунальном хозяйстве. Чтобы оставить обращение, необходимо зарегистрироваться. Все сигналы перед публикацией проверяются модераторами. (ак)