Ещё
Возле остановки на Машкинском шоссе отремонтировали тротуар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Возле остановки на Машкинском шоссе отремонтировали тротуар 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Работы по ремонту дорожного покрытия на тротуаре в районе Машкинского шоссе в Куркине выполнили коммунальные службы. Соответствующая просьба поступила на портал «Наш город».
«Тротуар возле остановки «Городок ЮРМА» пришёл в негодность! Просьба произвести работы по ремонту», — написал пользователь портала Игорь К.
Сообщение поступило на портал 30 апреля, а 5 мая заявитель получил официальный ответ за подписью и.о.директора ГБУ «Автомобильные дороги СЗАО» Дмитрия Целика.
«Работы по ремонту покрытия тротуара выполнены», — говорится в ответе.
Напомним, портал «Наш город» был создан в 2011 году. Он позволяет москвичам оперативно информировать городские службы о тех или иных неполадках в коммунальном хозяйстве. Чтобы оставить обращение, необходимо зарегистрироваться. Все сигналы перед публикацией проверяются модераторами. (ак)
Управа района Куркино: последние новости
Окончание строительства Северо-Западной хорды запланировано на конец года Бесплатная вакцинация животных против бешенства Центр «Мои документы» на Новокурскинском шоссе 9 мая будет выходным
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина296
Трамп решил судьбу Ирана265
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко63
На «Евровидении» произошло ЧП78
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится347
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение