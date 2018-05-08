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Зюганов о Силуанове: это Кудрин — только вид сбоку
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Зюганов о Силуанове: это Кудрин — только вид сбоку 

News.ru 1 час назад
Геннадий Зюганов заявил, что на встрече с Медведем было задано около 20 вопросов, по его словам для них принципиально как будет реализовываться установка президента на то, что надо выйти на мировые темпы экономического развития, которые сейчас составляют 3,5%. Как сообщает корреспондент News.ru, он так же напомнил, что президент издал новые указы, в которых сформулированы основные цели и задачи на ближайшие шесть лет.
«Это требует максимальную мобилизацию ресурсов, мощного кадрового потенциала и понимания, что реализовывать их придется в условиях, по сути, объявленной стране войны», — отметил лидер партии КПРФ.
По мнению Зюганова, чтобы реализовать программу требуется дополнительно минимум 10 трлн рублей уже завтра, при этом он заметил что ответа на этот вопрос фракция не услышала.
Глава КПРФ также подчеркнул, что бюджет, сформированный на ближайшие три года, не учитывает пожелания и установок президента. Не устроило коммунистов по всей видимости и кандидатура Антона Силуанова на пост вице премьера.
«Это Кудрин — только вид сбоку… а нужен стратег который позволял бы профинансировать производство и дал бы возможность выйти на необходимые темпы развития», — сказал он.
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