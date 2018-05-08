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Металлурги ЕВРАЗ НТМК наводят порядок в Нижнем Тагиле
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Металлурги ЕВРАЗ НТМК наводят порядок в Нижнем Тагиле 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Металлурги ЕВРАЗ НТМК приводят в порядок территорию предприятия и улицы Нижнего Тагила. За две недели на уборку вышло около 500 человек.
Ко Дню Победы молодые специалисты провели субботник в Музее боевой славы металлургов. Они очистили площадь от листвы, грязи и веток, подготовили клумбы к посадке цветов, почистили и покрасили памятники комплекса. Территорию от Центральной до Комсомольской проходной по традиции убирали ветераны ЕВРАЗ НТМК.
Кроме того, металлурги наведут чистоту на всех прилегающих к комбинату городских улицах, площади возле монумента металлургам у подножия Лисьей горы. Традиционно выйдут на субботник на территории завода-музея имени Куйбышева. На ЕВРАЗ НТМК отчистят дороги, обочины и тротуары, подрежут и побелят деревья, покрасят бордюры и скамейки.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ЕВРАЗа, все участники субботников обеспечены респираторами, перчатками и сигнальными жилетами.
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