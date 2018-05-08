Во сколько начнется Парад Победы в Ярославле?

Известная ли программа мероприятий на 9 Мая? Во сколько начнется Парад Победы?

Праздничные мероприятия в Ярославле начнутся с торжественной церемонии возложения цветов к монументу Вечный огонь в 9 часов.

В 10 часов начнется шествие частей Ярославского территориального гарнизона. Парад продлится до 12 часов.

В 11 часов на Советской площади состоится театрализованное представление в честь Дня Победы «Во имя Мира, во Славу Победы!». Оно будет состоять из трех эпизодов, рассказывающих о подвигах во имя мира и процветания Родины от битв древних русичей до сражений на полях Великой Отечественной войны.