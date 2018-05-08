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Четыре бронетранспортера, 52 ствола: видео из гаража известного криминального авторитета
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Четыре бронетранспортера, 52 ствола: видео из гаража известного криминального авторитета 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Также ФСБ конфисковали УАЗ с установленным в кузове сейфом для перевозки крупных партий оружия и станки, которые использовались для переделки гражданского и раритетного оружия под стрельбу очередями и боевыми патронами.
Судя по всему, адвокат планировал развязать маленькую победоносную войну. Однако, как сообщает «Волга Ньюс», Марченко не совсем адвокат, а криминальный авторитет по кличке Марчелло. В 90-х годах Марченко курировал торговлю оружием и краденными автомобилями. После его избиения двумя следователями, расследовавшими дело о похищении и изнасиловании 13 девушек, предприниматель уехал за границу, но несколько лет назад вернулся на родину, а в 2015 году человек с совпадающими ФИО получил статус адвоката с регистрацией кабинета в поселке Стройкерамика.
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