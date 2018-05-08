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Пашинян назвал происходящее в Армении «революцией любви»
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Пашинян назвал происходящее в Армении «революцией любви» 

ТАСС 3 часа назад
ЕРЕВАН, 8 мая. /ТАСС/. Единственный претендент на пост премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал происходящие события в стране "революцией любви". Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала заседаний парламента Республики, который собрался чтобы рассмотреть кандидатуру главы правительства.
"Самое активное участие в акциях протеста приняли женщины, поэтому я хочу назвать это "революцией любви", — отметил Пашинян.
Кандидат в премьеры от оппозиции также рассказал о своем видении главных изменений во внешней и внутренней политике Армении в случае своего избрания.
В частности, Пашинян надеется на усилия тех профессионалов, которые уже работают в правительственных органах страны.
"Мы уже заявили, что не будем устраивать кадровую чистку. Мы надеемся на усилия тех профессионалов, которые уже работают в правительственных органах страны. Для нас не имеет значения их политические взгляды или партийная принадлежность", — отметил Пашинян. По словам кандидата в премьеры, "страница вражды во внутриполитической системе страны закрыта".
После выступления ряда политиков в парламенте Армении состоится голосование по кандидатуре Пашиняна на пост премьер-министра. Ранее все фракции парламента, в том числе Республиканская партия Армении, обещали обеспечить его необходимым количеством голосов для избрания.
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