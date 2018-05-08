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Бизнесмен-армянин пытался выпить с Путиным в Кремле и оказался в психушке
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Бизнесмен-армянин пытался выпить с Путиным в Кремле и оказался в психушке 

Sputnik Азербайджан 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 8 мая — Sputnik. Московский бизнесмен армянского происхождения Арман Тавмасян приехал в Кремль, чтобы выпить с президентом России Владимиром Путиным коньяка и поговорить за жизнь, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на телеграм-канал Mash.
Мужчина на своем внедорожнике Toyota Land Cruiser приехал в Кремль, чтобы выпить с президентом коньяка и поговорить за жизнь. Исполнению желаний Тавмасяна помешали сотрудники Федеральной службы охраны Российской Федерации.
Согласно информации телеграм-канала, инцидент произошел в восемь часов утра. Бизнесмен очень разозлился, когда его остановили сотрудники ФСО. Он объяснил, что ему нужно поговорить с президентом, обсудить важные дела и угостить его коньяком.
"Удивительно, но фсошники отказали Арману, чем очень его разозлили. Мужчина начал кричать, его скрутили и доставили в ближайший отдел полиции. А оттуда в психиатрическую клинику", — сообщает Mash.
Таким образом у армянского бизнесмена не получилось встретиться с главой России. Однако, как утверждает СМИ, в психиатрической лечебнице у него будет возможность пообщаться с Наполеонами и даже Лениным.
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