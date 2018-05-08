Бизнесмен-армянин пытался выпить с Путиным в Кремле и оказался в психушке

БАКУ , 8 мая — Sputnik . Московский бизнесмен армянского происхождения Арман Тавмасян приехал в Кремль, чтобы выпить с президентом России Владимиром Путиным коньяка и поговорить за жизнь, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Российской Федерации. Мужчина на своем внедорожнике Toyota Land Cruiser приехал в Кремль, чтобы выпить с президентом коньяка и поговорить за жизнь. Исполнению желаний Тавмасяна помешали сотрудники Федеральной службы охраны

Согласно информации телеграм-канала, инцидент произошел в восемь часов утра. Бизнесмен очень разозлился, когда его остановили сотрудники ФСО. Он объяснил, что ему нужно поговорить с президентом, обсудить важные дела и угостить его коньяком.

"Удивительно, но фсошники отказали Арману, чем очень его разозлили. Мужчина начал кричать, его скрутили и доставили в ближайший отдел полиции. А оттуда в психиатрическую клинику", — сообщает Mash.

Таким образом у армянского бизнесмена не получилось встретиться с главой России. Однако, как утверждает СМИ, в психиатрической лечебнице у него будет возможность пообщаться с Наполеонами и даже Лениным.