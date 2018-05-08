Полномочия природоохранного прокурора Псковской области Алексея Ляхова прекращены 

Псковский природоохранный межрайонный прокурор Псковской области Алексей Ляхов освобождён от должности в связи с истечением полномочий. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Псковской области, соответствующий приказ подписал генпрокурор РФ. Исполнять полномочия природоохранного прокурора пока будет заместитель Ляхова советника юстиции Игорь Соловьев. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».