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Полномочия природоохранного прокурора Псковской области Алексея Ляхова прекращены
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Полномочия природоохранного прокурора Псковской области Алексея Ляхова прекращены 

Псковская губерния 1 час назад
Псковский природоохранный межрайонный прокурор Псковской области Алексей Ляхов освобождён от должности в связи с истечением полномочий. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Псковской области, соответствующий приказ подписал генпрокурор РФ. Исполнять полномочия природоохранного прокурора пока будет заместитель Ляхова советника юстиции Игорь Соловьев. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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