Руководителю владимирского СК сделали строгий выговор

Руководителю владимирского Следственного комитета Александру Еланцеву объявили строгий выговор. Ему дано три месяца на исправление ситуации в регионе.

Аналогичный выговор получил глава СК по Магаданской области . Об этом стало известно на федеральном совещании ведомства, посвященное обращению граждан.

По словам главы Александра Бастрыкина, со стороны руководства следственных управлений по Сахалинской, Вологодской, Белгородской и Владимирской областям отмечена невысокая активность по приему граждан. За последние два месяца к нему обратились 3 жителя нашего региона.