Лукашенко рассказал о состоянии судебной системы и борьбе с наркоманией

Взгляд открытыми глазами — без привычной для Фемиды повязки — на состояние дел и перспективы развития судебной системы Беларуси стали содержанием встречи главы государства с председателем Верховного суда Валентином Сукало, информирует сегодня БЕЛТА.

Накануне таких встреч президент внимательно изучает работу ветвей власти. Тем не менее, он всегда использует прямой диалог с руководителями, чтобы глубже проанализировать в данном случае «проблемы, которые существуют в судах, и те задачи, которые надо решать», — отметил президент РБ.

Александр Лукашенко проявил повышенное внимание к особо значимым уголовным делам, по которым качество предварительного расследования находилось у него на контроле. Ведь «нюансы какие-то всегда есть», — акцентировал свою позицию белорусский лидер. Он интересовался взаимодействием и общей оценкой основных партнеров ВС по судебным делам — Следственного комитета МВД , КГБ, прокуратуры . «Какие взаимоотношения, чего недостает, если такие проблемы есть?» — обозначил тематику разговора президент.

Он также интересовался ходом строительства в Минске нового здания ВС. «Как оно продвигается сейчас? Успеем ли мы к 7 ноября, как договаривались, ввести в строй здание Верховного суда?» — спросил президент.

Особое внимание, по словам Валентина Сукало, Александр Лукашенко обратил на ужесточение мер относительно теневого бизнеса, заявив о недопустимости послабления ответственности в отношении распространителей наркотиков. «Обговаривались вопросы дальнейшей борьбы с наркоманией и преступлениями, связанными с их распространением», — пояснил Сукало.

Глава государства, подчеркнул он, однозначно отметил, что никакого послабления в отношении сбытчиков и распространителей наркотиков быть не может. «А вот в отношении потребителей возможны какие-то послабления и снисхождения», — отметил председатель Верховного суда.

Отвечая на вопрос о предстоящем обсуждении в парламенте внесения изменений в антинаркотическое законодательство, Валентин Сукало сказал, что речь идет именно о возможном смягчении действующих сроков наказания, но только «в отношении потребителей». Он также обратил внимание, что и в ныне действующем УК для них уже предусмотрены альтернативные меры наказания, не связанные с лишением свободы.

"Что касается наказаний для распространителей, сбытчиков, изготовителей наркотиков, то, конечно, там санкции суровые, но судьи выполняют свой долг. Они работают в рамках закона, который существует. Они не вправе его корректировать. И они от имени государства выносят именно те наказания, которые предусмотрены в законе", — подчеркнул Валентин Сукало.