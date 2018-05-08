В жилых комплексах Группы ЦДС появились фитнес-лестницы

Группа ЦДС разработала проект фитнес-лестницы, позволяющий всем жителям получить бесплатную пошаговую программу тренировок на каждый день. Первая фитнес-лестница оборудована в жилом комплексе ЦДС «Приневский». До конца года проект будет распространен на другие объекты застройщика.

Фитнес-лестницы — это эвакуационные лестницы, оформленные в особом стиле, мотивирующем жителей уделять время физическим нагрузкам и своему здоровью. Первая фитнес-лестница уже функционирует в жилом комплексе ЦДС «Приневский».

Программа тренировок разработана специалистами по фитнесу и подходит для любого уровня физической подготовки. Для поддержания тонуса достаточно заниматься всего 15-20 минут в день.

«Спорт и ЗОЖ — отличные тенденции нашего времени. Мы учли этот тренд и сделали спортзал, которым всегда удобно пользоваться — говорит директор по маркетингу и рекламе Группы ЦДС Иван Носов. — При работе над проектом фитнес-лестницы мы использовали опыт, накопленный в рамках программ workout — гимнастики на улице с использованием преимущественно собственного веса и подручных средств. Также нас вдохновили «лестницы эволюции», которые показывают планомерное развитие жизни на земле. Наш проект имеет не только спортивную, но и познавательную ценность».

Следующим жилым комплексом, в котором будет реализован проект фитнес-лестницы, станет ЦДС «Новое Янино».

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