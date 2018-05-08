3 варианта эвакуационных выходов из загородного дома

Для обеспечения безопасности жилища (и/или чтобы не портить вид из окон первого этажа) фасадные лестницы можно не доводить до земли. Фото: В. Григорьева

Проходные мостки монтируют не крыше параллельно коньку. Их крайне желательно оборудовать перилами. Фото: Borge

В частном доме, как правило, есть печь или камин, а для отопления используется котёл на углеводородном топливе. Эти агрегаты, а также электроприборы и электропроводка являются потенциальными источниками возгорания. Если пожар возникнет на первом этаже и притом ночью, то обитатели дома могут оказаться заблокированными на верхних этажах, где обычно располагаются спальни. Именно поэтому в странах ЕС строительные нормы обязывают предусматривать во всех новых домах пути аварийной эвакуации. Не помешает позаботиться о них и нашему застройщику.

Чтобы пожарная лестница была менее заметной, можно сделать так, чтобы её закрывали деревья или соседние постройки. Фото. В. Григорьева

Эвакуация через окно

В основном на рынке представлены сборные конструкции, элементы которых стыкуются друг с другом. Фото: Borge

Этот путь обеспечить проще всего — достаточно смонтировать на фасаде специальную лестницу. Крепиться она должна к несущей части ограждения (каменной или блочной кладке, бревну или брусу) и выдерживать нагрузку не менее 600 кг. Такие изделия есть в ассортименте некоторых компаний, предлагающих кровельные металлоконструкции, например Borge и Ruukki. Изготовленные из стали с многослойным полимерным покрытием, такие лестницы сохраняют коррозионную стойкость на протяжении как минимум 20 лет. Окрашивают их в несколько стандартных цветов, так что конструкцию нетрудно вписать в архитектурный облик дома.

Стоит заметить, что зимой с лестницы требуется сбивать наледь. Ещё один нюанс — нельзя устанавливать на окна решётки или жалюзи; допускается оснастить створку замком безопасности (так называемым детским), но только при условии, что приобретены обычные, а не антивандальные стеклопакеты.

Под эвакуационным окном можно установить опорную площадку. Фото. Fakro

Эвакуация через балкон

Выдвижная чердачная лестница подойдёт и для организации спуска с балкона, однако её необходимо защитить от атмосферных воздействий. Фото: Fakro

Она обеспечивается с помощью напольного люка и складной или выдвижной лестницы, которую хранят на балконе. Данный путь эвакуации удобен и при этом незаметен и недоступен снаружи, а значит, не делает дом более привлекательным для воров и грабителей (к этому вопросу мы ещё вернёмся). Однако на открытом балконе люк и лестницу довольно сложно поддерживать в рабочем состоянии — необходимо закрывать их от осадков, зимой регулярно чистить от снега и дважды в год проверять состояние подвижных частей конструкции.

Желательно предусмотреть несколько путей эвакуации (например, через балкон и кровлю) в разных частях здания. Фото: В. Григорьева

Эвакуация через крышу

Как правило, этот путь предусматривают в домах с мансардным этажом. При этом монтируют специальное эвакуационное кровельное окно с верхними или боковыми петлями (у обычного мансардного окна створка среднеповоротная). От окна нужно предусмотреть спуск по кровельной и фасадной лестницам или проход параллельно коньку по специальным мосткам, оборудованным перилами, до фронтона, где располагают фасадную лестницу. В принципе, эвакуацию через крышу можно обеспечить и в доме с чердаком, но при этом следует исключить пользование стремянками и приставными лестницами, которые в чрезвычайной ситуации могут оказаться недоступными.

Крепление лестницы лучше всего осуществлять на этапе монтажа кровельного покрытия. Фото: Borge

Как снизить риск постороннего доступа в дом через пути эвакуации

Увы, угроза несанкционированного проникновения в дом часто пугает хозяина больше, чем опасность пожара, и заставляет отказаться от устройства путей эвакуации. Между тем обезопасить эти пути не так уж сложно. Наиболее эффективны здесь системы видеонаблюдения и сигнализации. Практика показывает, что даже муляж видеокамеры намного снижает привлекательность дома для криминальных элементов. Кроме того, по заказу можно изготовить фасадную пожарную лестницу с выдвижной нижней частью и устойчивый к взлому кровельный люк.

Система мостков и лестниц может одновременно служить для аварийной эвакуации из здания и для обслуживания кровли и дымоходов. Фото: Borge