Детский хор выступит в клубе «Атом» Хорошево-Мневников

В клубе «Атом», который находится в районе Хорошево-Мневники», в воскресенье, 13 мая, состоится праздничный концерт, посвященный Дню Победы.

— Для всех собравшихся выступит детский хор храма великомученика Феодора Тирона, — сообщили в пресс-службе храма.

Начало концерта в 12.30, вход для всех желающих свободный. Клуб «Атом» располагается по адресу: улица Маршала Тухачевского, дом 20, корпус 2.

Напомним, при храме великомученика Феодора Тирона, который находится на улице Берзарина, на постоянной основе проводятся занятия детского хора, где ребята разучивают песни, с которыми впоследствии выступают на приходских мероприятиях, богослужениях и праздничных мероприятиях в культурных учреждениях района. (ео)