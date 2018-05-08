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Детский хор выступит в клубе «Атом» Хорошево-Мневников
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Детский хор выступит в клубе «Атом» Хорошево-Мневников 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В клубе «Атом», который находится в районе Хорошево-Мневники», в воскресенье, 13 мая, состоится праздничный концерт, посвященный Дню Победы.
— Для всех собравшихся выступит детский хор храма великомученика Феодора Тирона, — сообщили в пресс-службе храма.
Начало концерта в 12.30, вход для всех желающих свободный. Клуб «Атом» располагается по адресу: улица Маршала Тухачевского, дом 20, корпус 2.
Напомним, при храме великомученика Феодора Тирона, который находится на улице Берзарина, на постоянной основе проводятся занятия детского хора, где ребята разучивают песни, с которыми впоследствии выступают на приходских мероприятиях, богослужениях и праздничных мероприятиях в культурных учреждениях района. (ео)
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