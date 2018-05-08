Заявки на «дальневосточный гектар» подали почти 115,5 тысячи россиян 

На получение земли в рамках программы «Дальневосточный гектар» подана 115 тысяч 421 заявка, около 46 тысяч граждан уже стали обладателями земли. Об этом сообщили 8 мая в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока.
«Больше всего заявок в Приморском крае — свыше 45,8 тысячи заявок. На втором месте по привлекательности находится Республика Саха (Якутия) , где подано более 20,1 тысячи заявок. На третьем месте — Хабаровский край (16,9 тысячи заявок). На четвёртом месте — Сахалинская область (14,6 тысячи заявок)», — проинформировали в Минвостокразвития.
На получение земельных участков по программе подано более 15,2 тысячи коллективных заявлений, это свыше 13 процентов от общего количества заявок. Около 5,6 тысячи таких заявок фиксируется в Приморском крае, более 4,5 тысячи — в Якутии и почти 1,7 тысячи заявок в Хабаровском крае.
«В последние годы Приморскому краю уделялось огромное внимание, это началось, когда мы готовились к АТЭС. Поэтому действительно из всех дальневосточных регионов Приморье — самый интересный для людей по географическому положению, удобному выходу к морю, так и наличию сельскохозяйственных земель», — прокомментировала «Парламентской газете» представленную статистику сенатор от региона Людмила Талабаева.
Законодатель отметила, что в крае до сих пор много земель, которые используются нерационально.
«Очень важно, чтобы власти региона понимали, что надо на территории, где выделяются участки по программе, тянуть инфраструктуру. Это очень дорогая вещь, у нас до сих пор не очень хорошо обстоят дела с газом, энергоснабжением. Земли много, но если человека высадить в поле за сто километров от ближайшей дороги, то он ничего не сможет сделать», — продолжила Талабаева. По её мнению, в неосвоенных, но плодородных районах края следует создавать коллективные «точки» для участников программы, к которым нужно подводить дороги и другие коммуникации.
В конце апреля Правительство внесло в Госдуму законопроект о выдаче проживающим за рубежом соотечественникам земельных участков на Дальнем Востоке. Предлагаемые документом изменения позволят создать дополнительные условия для переезда соотечественников в Россию на постоянное место жительства, в первую очередь на Дальний Восток, рассчитывают в кабмине.
Также Минвостокразвития разрабатывает ряд инициатив, которые расширят возможности программы. Самозанятых граждан могут освободить от уплаты НДФЛ и страховых взносов с доходов от деятельности на «гектаре», а освоившие землю участники смогут претендовать на получение дополнительных участков. В ведомстве планируют разрешить гражданам поменять «гектар», если его невозможно использовать в соответствии с предполагаемым назначением.
Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. Оформление участка по программе проводится бесплатно через Интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать ход освоения. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.