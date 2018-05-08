Заявки на «дальневосточный гектар» подали почти 115,5 тысячи россиян

На получение земли в рамках программы «Дальневосточный гектар» подана 115 тысяч 421 заявка, около 46 тысяч граждан уже стали обладателями земли. Об этом сообщили 8 мая в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока.

На получение земельных участков по программе подано более 15,2 тысячи коллективных заявлений, это свыше 13 процентов от общего количества заявок. Около 5,6 тысячи таких заявок фиксируется в Приморском крае, более 4,5 тысячи — в Якутии и почти 1,7 тысячи заявок в Хабаровском крае.

«В последние годы Приморскому краю уделялось огромное внимание, это началось, когда мы готовились к АТЭС . Поэтому действительно из всех дальневосточных регионов Приморье — самый интересный для людей по географическому положению, удобному выходу к морю, так и наличию сельскохозяйственных земель», — прокомментировала « Парламентской газете » представленную статистику сенатор от региона Людмила Талабаева

Законодатель отметила, что в крае до сих пор много земель, которые используются нерационально.

«Очень важно, чтобы власти региона понимали, что надо на территории, где выделяются участки по программе, тянуть инфраструктуру. Это очень дорогая вещь, у нас до сих пор не очень хорошо обстоят дела с газом, энергоснабжением. Земли много, но если человека высадить в поле за сто километров от ближайшей дороги, то он ничего не сможет сделать», — продолжила Талабаева. По её мнению, в неосвоенных, но плодородных районах края следует создавать коллективные «точки» для участников программы, к которым нужно подводить дороги и другие коммуникации.

В конце апреля Правительство внесло в Госдуму законопроект о выдаче проживающим за рубежом соотечественникам земельных участков на Дальнем Востоке. Предлагаемые документом изменения позволят создать дополнительные условия для переезда соотечественников в Россию на постоянное место жительства, в первую очередь на Дальний Восток, рассчитывают в кабмине.

Также Минвостокразвития разрабатывает ряд инициатив, которые расширят возможности программы. Самозанятых граждан могут освободить от уплаты НДФЛ и страховых взносов с доходов от деятельности на «гектаре», а освоившие землю участники смогут претендовать на получение дополнительных участков. В ведомстве планируют разрешить гражданам поменять «гектар», если его невозможно использовать в соответствии с предполагаемым назначением.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. Оформление участка по программе проводится бесплатно через Интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать ход освоения. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.