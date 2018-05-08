В Челябинской области обнаружен опасный, разрушенный скотомогильник

В апреле Управлением Россельхознадзора по Челябинской области была проведена проверка Муниципального унитарного предприятия «Городская служба благоустройства» на предмет соблюдения ветеринарного законодательства при пользовании скотомогильника, расположенного недалеко от поселка Малый Бердяш ( г. Усть-Катав ). Были выявлены нарушения.

МУП «ГСБ» в соответствии с договором о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения является владельцем и пользователем переданного муниципального имущества — скотомогильника, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Усть-Катав, пос. Малый Бердяш в 1500 метрах на север от дома № 7 ул. Уральская. Согласно п. 2.4. договора МУП «ГСБ» обязуется осуществлять все необходимые меры по его сохранности, использованию по назначению и восстановлению. Осуществлять необходимые меры по обеспечению своевременной реконструкции, ремонта, восстановления имущества за счет собственных средств. Ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильника (биотермической ямы) возлагается на местную администрацию.

«В ходе проверки специалисты надзорного органа выявили нарушения требований ветеринарного законодательства Российской Федерации : целостность ограждения скотомогильника (забора) нарушена, в глухом заборе отсутствуют доски, часть забора завалена; целостность стены самой биотермической ямы (которая выполнена из железобетонных плит) нарушена, фронтальная стена обрушена, отверстие ямы не закрыто крышкой; у предприятия отсутствуют документы, подтверждающие эксплуатацию скотомогильника, доставку биологических отходов (трупов животных и птиц, абортированных и мертворожденных плодов, ветеринарных конфискатов и отходов убоя и мясопереработки), акты проведения дезинфекции специализированного автотранспорта и скотомогильника», — сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской области.

Управлением был составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», что влечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей. Установлены сроки для исполнения выданного предписания. К ответственности привлечено должностное лицо — директор МУП «ГСБ».