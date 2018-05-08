В Челябинской области обнаружен опасный, разрушенный скотомогильник 

В апреле Управлением Россельхознадзора по Челябинской области была проведена проверка Муниципального унитарного предприятия «Городская служба благоустройства» на предмет соблюдения ветеринарного законодательства при пользовании скотомогильника, расположенного недалеко от поселка Малый Бердяш (г. Усть-Катав). Были выявлены нарушения.
МУП «ГСБ» в соответствии с договором о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения является владельцем и пользователем переданного муниципального имущества — скотомогильника, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Усть-Катав, пос. Малый Бердяш в 1500 метрах на север от дома № 7 ул. Уральская. Согласно п. 2.4. договора МУП «ГСБ» обязуется осуществлять все необходимые меры по его сохранности, использованию по назначению и восстановлению. Осуществлять необходимые меры по обеспечению своевременной реконструкции, ремонта, восстановления имущества за счет собственных средств. Ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильника (биотермической ямы) возлагается на местную администрацию.
«В ходе проверки специалисты надзорного органа выявили нарушения требований ветеринарного законодательства Российской Федерации: целостность ограждения скотомогильника (забора) нарушена, в глухом заборе отсутствуют доски, часть забора завалена; целостность стены самой биотермической ямы (которая выполнена из железобетонных плит) нарушена, фронтальная стена обрушена, отверстие ямы не закрыто крышкой; у предприятия отсутствуют документы, подтверждающие эксплуатацию скотомогильника, доставку биологических отходов (трупов животных и птиц, абортированных и мертворожденных плодов, ветеринарных конфискатов и отходов убоя и мясопереработки), акты проведения дезинфекции специализированного автотранспорта и скотомогильника», — сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской области.
Управлением был составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», что влечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей. Установлены сроки для исполнения выданного предписания. К ответственности привлечено должностное лицо — директор МУП «ГСБ».