Бил врага, писал книги. Историк о Герое Советского Союза Георгии Хетагурове

В этом году исполнилось 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Георгия Хетагурова. Во Владикавказе его имя носит улица, установлены мемориальная доска и памятник на Аллее Славы.

Халхин-Гол — это суд Георгий Иванович родился 25 апреля 1903 года в высокогорном селе Зарамаг Алагирского района, в семье дорожного мастера Ивана Хетагурова. После Октябрьской революции связал свою судьбу с армией. В ноябре 1919 года добровольно вступил в партизанский отряд, после с оружием в руках в составе второго полка Юго-Осетинской бригады сражался против войск Деникина. В дальнейшем служил в составе 294-го стрелкового полка 33-й дивизии 11 Красной Армии.

В 1922 году он окончил пехотные курсы в Пятигорске , в 1926 году — объединённую Киевскую военную школу, в 1931 году — кавалерийские курсы в Новочеркасске , в 1938 году — высшие офицерские курсы Артиллерийской академии РККА им. Ф. Э. Дзержинского.

С 1926 по март 1941 года генерал Хетагуров служил на Дальнем Востоке, участвовал в защите и укреплении дальневосточных рубежей. Воевал в районе озера Хасан и на реке Халхин-Гол. Здесь, на Дальнем Востоке, он встретил свою судьбу. На строительство артиллерийского военного городка прибыла группа инженеров, техников и строительных рабочих, среди них была Валентина Зарубина, которая впоследствии стала супругой Георгия Ивановича.

Свой долг исполнил

Когда началась Великая Отечественная война, Хетагурова назначили начальником артиллерии 21-го механизированного корпуса. В начале сражений Георгий Иванович вместе с бойцами своего корпуса держал оборону в районе Двинска. Артиллеристы били по танкам и мотопехоте противника, но силы были неравны. Корпус стал отходить в направлении Опочка — Остров, Георгий Иванович был ранен. В ноябре 1941 года после лечения вернулся на службу. Его назначили начальником штаба 30-й армии, которая обороняла северо-западные подступы к Москве . Освободив г. Рогачево и Спас-Коркодино, группа Георгия Хетагурова устремилась к Клину и освободила его 15 декабря 1941 г.

Познань. За боевые заслуги по разгрому фашистов под Москвой, Хетагурову присвоили звание генерал-майора артиллерии. После этого он сражался на Западном, Юго-Западном, 1-м и 3-м Украинских фронтах. В мае 1944 г. Георгий Иванович стал командиром 82-й гвардейской стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. Его гвардейцы прорвали глубоко эшелонированную оборону немецко-фашистских войск южнее Варшавы и с боями прошли всю Польшу до Одера. 19 января и 23 февраля 1945 года освободили города Лодзь

Георгий Иванович удостоился звания Героя Советского Союза. К началу Берлинской операции он был назначен командиром 29-го гвардейского стрелкового корпуса. Наступал на главном направлении и совместно с другими соединениями обеспечивал штурм и взятие Берлина. За храбрость и мужество, проявленные в боях за Берлин Георгия Ивановича второй раз представили к званию Героя Советского Союза, но наградили орденом Суворова 1 степени.

После капитуляции гитлеровской Германии Хетагурова направили на Дальний Восток. Назначили командиром 59-го стрелкового корпуса, который с боями освободил от японских милитаристов города и села Маньчжурии.

Всего за время войны Георгия Ивановича наградили тремя орденами Ленина, четырьмя — Красного Знамени, а также орденами Суворова 1 степени, Кутузова 1 и 2 степени, 11 медалями, в том числе «За отвагу».

После войны Георгий Иванович продолжил службу в Вооруженных силах. В 1949 году окончил высшие офицерские курсы Военной академии Генерального штаба . В 1968 году ему присвоили звание генерала армии.

Он щедро делился своим богатым жизненным опытом. В 1966 г. опубликовал книгу «Старший учит младшего», посвящённую героическим традициям Красной Армии, методам обучения и воспитания солдат, сержантов, офицеров. В 1977 году свет увидели мемуары «Исполнение долга».

После выхода в запас генерал жил в Москве. 3 сентября 1975 г. скончался. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. На доме, где он провёл последние годы, как и во Владикавказе, установлена мемориальная доска.