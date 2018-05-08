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Жители Самары открыли пляжный сезон
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Жители Самары открыли пляжный сезон 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Уровень воды в Волге у берегов Самары снизился. Горожане получили возможность прогуляться по пляжам. А некоторые уже рискнули искупаться в реке.
— На пляже еще где-то снег лежит, люди в куртках ходят. А народ уже купается, — рассказывают местные жители.
Фотоссесия на берегу
Официально открыть пляжи в Самаре планируют 15-20 июня.
После таяния снега в прибрежной полосе и понижения уровня воды на Саратовском водохранилище до отметки в 29 метров рабочие приступят к очистке пляжей. Они уберут мусор, брёвна, коряги и камыши. Водолазы обследуют акваторию и очистят дно от посторонних предметов. Также они обозначат зоны, куда могут заходить не умеющие плавать люди.
Только после этого сотрудники приступят к обустройству самих пляжей. Они будут располагаться на I очереди набережной (от Ленинградской до Вилоновской), на II (от Маяковской до «Кинапа»), у спуска на Советской Армии, на Барбошиной поляне, у санатория «Можайский», в Красноглинском районе и в Загородном парке. В каждой из зон отдыха насыпят слой песка толщиной 10 сантиметров. Единственный пляж, куда заказчики попросили не довозить песок, — на IV очереди (от Осипенко до Силикатного оврага).
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