Жители Самары открыли пляжный сезон

Уровень воды в Волге у берегов Самары снизился. Горожане получили возможность прогуляться по пляжам. А некоторые уже рискнули искупаться в реке.

— На пляже еще где-то снег лежит, люди в куртках ходят. А народ уже купается, — рассказывают местные жители.

Фотоссесия на берегу

Официально открыть пляжи в Самаре планируют 15-20 июня.

После таяния снега в прибрежной полосе и понижения уровня воды на Саратовском водохранилище до отметки в 29 метров рабочие приступят к очистке пляжей. Они уберут мусор, брёвна, коряги и камыши. Водолазы обследуют акваторию и очистят дно от посторонних предметов. Также они обозначат зоны, куда могут заходить не умеющие плавать люди.

Только после этого сотрудники приступят к обустройству самих пляжей. Они будут располагаться на I очереди набережной (от Ленинградской до Вилоновской), на II (от Маяковской до «Кинапа»), у спуска на Советской Армии, на Барбошиной поляне, у санатория «Можайский», в Красноглинском районе и в Загородном парке. В каждой из зон отдыха насыпят слой песка толщиной 10 сантиметров. Единственный пляж, куда заказчики попросили не довозить песок, — на IV очереди (от Осипенко до Силикатного оврага).