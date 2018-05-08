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9 мая КЦ «Внуково» приглашает на праздник «Победа за нами»
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9 мая КЦ «Внуково» приглашает на праздник «Победа за нами» 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
9 мая в каждом районе Западного округа пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 73-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На площади Культурного центра «Внуково» состоится концертная программа «Победа за нами».
Главным событием праздника станет флешмоб «Путь к Победе». В центре площади на большой карте-панно будет изображен путь от Москвы до Берлина, который прошли наши «деды» в годы Великой Отечественной войны. Каждый сможет увековечить подвиг близкого человека — поставить на карте памятный флажок с именем на то место, где воевал его предок.
Всех, кто хочет поздравить ветеранов и поблагодарить за подвиг, приглашаем принять участие в ежегодной общественной акции «Книга Победы». Гости смогут поздравить ветерана, подарить праздничную открытку, рисунок, пожелания или послания. «Книга Победы» будет выставлена на постаменте для всеобщего доступа, а по завершении празднования передана в экспозиционно-выставочный отдел Культурного центра «Внуково».
Кроме того, для гостей праздника выступит детский хореографический ансамбль «Жемчужина» и театральная студия «МаскаРад». Песни военных лет прозвучат в исполнении вокальной студии «Мегаполис», хора русской песни «Рябинушка» и приглашенных артистов.
Любители творческого и интеллектуального отдыха посетят интерактивные площадки: «Книга с фронта», «Экспозиция подвигов ветеранов Внуково», подготовленная «Музеем истории района Внуково», а также творческие мастерские для детей и взрослых.
Приглашаем всех жителей и гостей нашего удивительного района Внуково поздравить ветеранов с Днем Победы!
Начало в 13:00. Адрес: ул. Большая Внуковская, д.6.
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