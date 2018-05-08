В поликлинике ГКБ им. Вересаева в САО прошел день открытых дверей для ветеранов ВОВ

5 мая в поликлиническом отделении Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева, расположенной в Дмитровском районе города Москвы , состоялся день открытых дверей для ветеранов Великой Отечественной войны. Мероприятие проводилось в рамках акции Департамента здравоохранения «Врачи Москвы — ветеранам».

Пациенты смогли оперативно пройти осмотр и при необходимости получить консультации терапевта, кардиолога, невролога, окулиста, хирурга, эндокринолога, гинеколога, уролога, а также сделать ЭКГ, флюорографию, ультразвуковые исследования сердца, брюшной полости.

Кроме этого, в поликлинике был организован забор общеклинических анализов.

Акция «Врачи Москвы — ветеранам» приурочена к 73-ей годовщине победы в Великой Отечественной войне. В более чем 20 медицинских организациях будут организованы праздничные концерты, тематические выставки, дни открытых дверей и круглые столы.