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В поликлинике ГКБ им. Вересаева в САО прошел день открытых дверей для ветеранов ВОВ
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В поликлинике ГКБ им. Вересаева в САО прошел день открытых дверей для ветеранов ВОВ 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
5 мая в поликлиническом отделении Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева, расположенной в Дмитровском районе города Москвы, состоялся день открытых дверей для ветеранов Великой Отечественной войны. Мероприятие проводилось в рамках акции Департамента здравоохранения «Врачи Москвы — ветеранам».
Пациенты смогли оперативно пройти осмотр и при необходимости получить консультации терапевта, кардиолога, невролога, окулиста, хирурга, эндокринолога, гинеколога, уролога, а также сделать ЭКГ, флюорографию, ультразвуковые исследования сердца, брюшной полости.
Кроме этого, в поликлинике был организован забор общеклинических анализов.
Акция «Врачи Москвы — ветеранам» приурочена к 73-ей годовщине победы в Великой Отечественной войне. В более чем 20 медицинских организациях будут организованы праздничные концерты, тематические выставки, дни открытых дверей и круглые столы.
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