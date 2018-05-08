В День Победы на улицы Волгограда вновь выйдут девушки-регулировщицы

В День Победы, 9 мая, на улицы Волгограда вновь выйдет взвод девушек-регулировщиц.

Как сообщает РИА34, в праздничный день, несколько десятков сотрудниц полиции, переодетых в форму военных лет, можно будет встретить на Мамаевом кургане, во время Парада Победы, а также на центральных улицах.

— Как всегда регулировщицы создадут в городе особый историко-патриотический колорит. К слову, они берут пример со знаменитой регулировщицы Великой Победы — нашей легендарной землячки Марии Филипповны Лиманской, — рассказали РИА34 в ГУ МВД по Волгоградской области . — Это ее, в мае 1945 года, на посту у Бранденбургских ворот запечатлел фотограф и позже весь мир стал называть Машу Лиманскую Бранденбургской мадонной.

Напомним, созданный в 2010 году отряд девушек-регулировщиц вот уже восемь лет является своеобразной «визитной карточкой» не только в День Победы, но и во время празднования исторических дат, памятных событий, а также встреч первых лиц государства и иностранных гостей.