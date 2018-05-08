Единороссы продлили сбор заявлений на праймериз по выборам в парламент Кузбасса

Как сообщалось, политсовет отделения 19 апреля объявил о старте процедуры предварительного голосования по выборам губернатора Кемеровской области и в областной парламент. Первоначально планировалось приступить к ней до 2 апреля, но срок был сдвинут в связи с произошедшим 25 марта пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 60 человек.

"Процедура выдвижения на праймериз «Единой России» по выборам в местные органы самоуправления заканчивается 8 мая. Президиум генерального совета партии «Единая Россия» рекомендовал продлить прием заявлений до 15 мая, и мы к этой рекомендации прислушались — выдвижение в областной совет народных депутатов продлено до 15 мая", — сказал собеседник агентства, уточнив, что, действительно, регион позже, чем другие субъекты РФ , приступил к процедуре выдвижения кандидатов.

По его словам, в настоящее время продолжают поступать заявления. «Процедура вызывает достаточно большой интерес: заявление на участие в праймериз подают люди как партийные, так и беспартийные, а также антипартийные, которые критиковали партию последние лет десять целенаправленно — они стараются поучаствовать…, чтобы получить статус кандидата, выдвинутого от партии „Единая Россия“, — добавили в региональном отделении.

В отделении также отметили, что активнее всего подают документы жители региона старше 40 лет. „Сейчас подано заявлений более четырех десятков, более точная цифра будет известна позже — идет проверка поданных документов“, — уточнили в партии.

О выборах

В сентябре в Кемеровской области должны состояться досрочные выборы губернатора. Последний раз главу региона выбирали в 2015 году, тогда победил Аман Тулеев , возглавлявший регион с 1997 года. Срок его полномочий истекал в 2020 году, однако 1 апреля он ушел в отставку после пожара в торговом центре „Зимняя вишня“, из-за которого погибли 60 человек.

Врио губернатора был назначен Сергей Цивилев , региональное отделение „Единой России“ уже выдвинуло его в числе двух кандидатов на праймериз по выборам главы Кузбасса.

Также осенью жители региона должны выбрать новых депутатов в кузбасский парламент. Произошедшие перемены в исполнительной власти отразились и на облсовете: 3 апреля 73-летний Тулеев получил вакантный депутатский мандат, а еще через неделю стал председателем облсовета.