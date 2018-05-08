В Новгороде найден труп пропавшего в октябре мужчины

7 мая в реке Волхов недалеко от Кремлевского парка в Новгороде был найден труп мужчины, пропавшего полгода назад.

По информации пресс-службы следственного управления СК РФ по Новгородской области, труп обнаружили прохожие в районе гребного канала, который находится рядом с монументом Победы. Погибшим оказался пропавший в октябре 2017 года молодой человек. Тело опознали родственники по оставшемуся на нем кроссовку, однако в следственном управлении пояснили, что личность умершего будет точно определена после проведения ряда опознавательных мероприятий, в том числе генетической экспертизы.

Точная причина гибели молодого человека будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы, которую назначили сотрудники следственного управления. По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

В ночь с 20 на 21 октября 2017 года 27-летний мужчина вышел из ночного клуба Soda и пропал. Позднее недалеко от реки Волхов поисковой группе удалось найти принадлежащий ему кроссовок.