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В Новгороде найден труп пропавшего в октябре мужчины
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В Новгороде найден труп пропавшего в октябре мужчины 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
7 мая в реке Волхов недалеко от Кремлевского парка в Новгороде был найден труп мужчины, пропавшего полгода назад.
По информации пресс-службы следственного управления СК РФ по Новгородской области, труп обнаружили прохожие в районе гребного канала, который находится рядом с монументом Победы. Погибшим оказался пропавший в октябре 2017 года молодой человек. Тело опознали родственники по оставшемуся на нем кроссовку, однако в следственном управлении пояснили, что личность умершего будет точно определена после проведения ряда опознавательных мероприятий, в том числе генетической экспертизы.
Точная причина гибели молодого человека будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы, которую назначили сотрудники следственного управления. По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.
В ночь с 20 на 21 октября 2017 года 27-летний мужчина вышел из ночного клуба Soda и пропал. Позднее недалеко от реки Волхов поисковой группе удалось найти принадлежащий ему кроссовок.
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