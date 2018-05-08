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9 мая оренбуржцы могут сделать селфи с полицейскими и выиграть подарки
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9 мая оренбуржцы могут сделать селфи с полицейскими и выиграть подарки 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбуржье с 20 апреля по 20 мая в честь юбилея российской полиции правоохранители проводят фотоконкурс «Полиция Оренбуржья в трех веках».
9 мая у оренбуржцев появляется удобная возможность сделать фотографию с сотрудниками полиции, которые будут следить за общественным порядком в День Победы.
Для участия в номинациях «Селфи с историей полиции» и «Селфи с полицейским» оренбуржцам нужно сфотографироваться с экспонатами, связанными с историей милиции-полиции или действующими полицейскими. Снимки нужно разместить в соцсетях с хештегами #300летполиции56история #300летполиции56селфи, рассказали в пресс-службе УМВД региона. Победителей определит генератора случайных чисел в социальной сети «Вконтакте», их ждут ценные призы.
Кстати, в каждом населенном пункте Оренбуржья есть памятник, связанный с историей стражей порядка. Так, в областном центре в парке «Салют, Победа!» находятся автомобили советской милиции.
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