Прокуратура в Тюмени проверит вырубку сотен деревьев под рынок

Природоохранная прокуратура Тюменской области на основании обращения граждан инициировала проверку в связи с вырубкой более 360 деревьев в сквере в районе тюменского автовокзала. Уничтожение многолетних зеленых насаждений на обширной территории, которое производилось преимущественно в ночное время в 20-х числах апреля, вызвало широкий общественный резонанс и протесты населения и экоактивистов.

В администрации Тюмени подтвердили законность вырубки деревьев, сообщив, что земельный участок в районе улиц Республики и Пермякова в 2008 году был предоставлен департаментом имущественных отношений Тюменской области в аренду ООО «ТюменьСтройИнвест» для размещения торговых объектов. В соответствии с Генпланом, земельный участок находится в функциональной зоне делового, общественного и коммерческого назначения.

Как сообщил заместитель главы природоохранной прокуратуры Тюменской области Айдар Мусин, сейчас проверяется законность отнесения данного участка к виду разрешенного использования, позволяющего вырубать зеленые насаждения.

«Порядок сноса зеленых насаждений в данном случае соблюден: выдан порубочный билет, уплачена компенсационная стоимость за снос деревьев. Но на основании обращений жителей мы проверяем, законно ли этот участок отнесен к той категории земель, где разрешена вырубка», — пояснил Айдар Сагитович.

Стоит отметить, что пока прецедентов признания неправомерного перевода земель с целью вырубки не зафиксировано. «Мы изучаем эту практику по Российской Федерации . В нашем случае один из вопросов касается проведения публичных слушаний по переводу земель в соответствующую категорию разрешенного использования. В таких случаях они должны быть организованы. Мы выясним, были ли эти слушания и как они проводились, кто на них присутствовал. Все-таки прошло 10 лет с момента передачи участка», — добавил прокурор.

Отметим, что общественность продолжает негодовать по поводу вырубки сквера, акцентируя внимание на том, что в этом районе уже располагается множество торговых комплексов с низкой посещаемостью.