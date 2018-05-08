Эксперт: научные битвы Science Slam стали хорошим способом популяризации науки

МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Форматы научных баттлов Science Slam или Science Bar Hopping, когда лекции ученых проходят в барах, стали новыми каналами популяризации науки, завоевывающими внимание аудитории. Об этом сообщил ТАСС руководитель дирекции популяризации Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано» Сергей Филиппов.

"Четыре года назад мы запустили проект «Мастерские инноваций» — мы искали команды популяризаторов и новые форматы. Было понятно, что лекционный формат в стиле общества «Знание» про передний край науки никому не интересен. Уже появилось много каналов информации и «лектор из Москвы» потерял свою магию", — отметил он.

"За два с половиной года работы программы мы познакомились с большим количеством интересных ученых, популяризаторов и организаторов и отобрали несколько форматов — от Science Art до Фестиваля актуального научного документального кино", — рассказал Филиппов.

Он напомнил, что в декабре прошлого года в московский клуб RED на Science Slam Nano очередь из желающих принять участие стояла на улице, «пришло 400 человек», и это при том, что участие в мероприятии было платным. Филиппов считает, что таким популярным Science Slam делает то, что они собирают социально похожих людей, а молодому образованному поколению дают важное чувство городской самоидентификации.

Современный формат

"Кроме того, Science Slam создает коммуникационные площадки. Опять же, когда мы начинали во многих крупных городах, например, даже в Казани , не было городских площадок для обмена идеями", — отметил Филиппов.

"Если вы молодой ученый и вы хотите рассказать о редактировании генома, то путь один — идти в вузы или библиотеки или на коммерческие площадки. Но там нет вашей аудитории. Она сидит в барах, смотрит футбол и обсуждает новости про Telegram и VPN, так к этой аудитории и надо идти. Вопрос был в том — будет ли она слушать, взлет Science Slam показал — готова", — сказал он.

Как отметил эксперт, сфера популяризации науки сегодня уже функционирует по рыночным законам, появилось большое количество команд, которые профессионально работают на этом сегменте. Например, мероприятия по популяризации науки ничем не отличаются от других, — точно также есть расходы на организацию, гонорары команды.

"И это очень хорошо. Если публика готова платить деньги, значит, формат устойчив — если нет, то это вопрос только времени, когда проект свернется. Наша задача, как института развития, на начальном этапе помочь популяризатором — взять на себя часть издержек, связанных с подготовкой спикеров, маркетингом и так далее. А потом отойти. И не мешать сформироваться нормальному рынку услуг", — заключил Филиппов.