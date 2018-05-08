Порядка 4 тыс. символов Дня Победы раздадут жителям Лобни в праздничные дни

В подмосковной Лобне волонтеры раздадут около четырех тысяч символов Дня Победы, георгиевских ленточек и значков, сообщил Лобненскому информагентству президент благотворительного фонда «Обелиск» Андрей Тишков.

«Четырнадцать волонтеров благотворительного фонда «Обелиск» в городском парке в предпраздничные дни и в День Победы будут раздавать георгиевские ленточки и значки «Лобненский рубеж» с изображением мемориальной звезды. Планируется раздать более трех тысяч ленточек и полторы тысячи значков», — сказал Тишков.

По информации агентства, к волонтерам фонда 9 мая присоединятся активисты от городской администрации. Они будут раздавать только ленточки у памятника «Зенитное орудие», а также в городском парке. Фонд «Обелиск» является организатором акции в Лобне.