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Порядка 4 тыс. символов Дня Победы раздадут жителям Лобни в праздничные дни
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Порядка 4 тыс. символов Дня Победы раздадут жителям Лобни в праздничные дни 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В подмосковной Лобне волонтеры раздадут около четырех тысяч символов Дня Победы, георгиевских ленточек и значков, сообщил Лобненскому информагентству президент благотворительного фонда «Обелиск» Андрей Тишков.
«Четырнадцать волонтеров благотворительного фонда «Обелиск» в городском парке в предпраздничные дни и в День Победы будут раздавать георгиевские ленточки и значки «Лобненский рубеж» с изображением мемориальной звезды. Планируется раздать более трех тысяч ленточек и полторы тысячи значков», — сказал Тишков.
По информации агентства, к волонтерам фонда 9 мая присоединятся активисты от городской администрации. Они будут раздавать только ленточки у памятника «Зенитное орудие», а также в городском парке. Фонд «Обелиск» является организатором акции в Лобне.
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