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Мотосезон откроется в Домодедове 12 мая
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Мотосезон откроется в Домодедове 12 мая 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Домодедове 12 мая на главной площади горокруга состоится открытие Мотосезона-2018, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.
«Домодедовское, Троицкое и Подольское отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные Волки» приглашают всех желающих вместе открыть Мотосезон 2018 года! Мероприятие состоится в городе Домодедово на Площади 30-летия Победы, начало праздника в 15:00», — говорится в сообщении.
Двенадцатого мая в 10:00 начнется сбор мотоколонны для проведения мотопробега по маршруту Домодедово — Троицк — Подольск — Домодедово. Старт колонны в 10:30. Место: стоянка у ПШО «Орел» в Домодедове, улица Каширское шоссе, дом 7. Мотоциклистов просят обязательно подготовить и заправить железных коней на 150 километров пути. Колонна планирует прибыть на Площадь 30-летия Победы в 18:00, а в 19:30 мотоциклисты продемонстрируют всем участникам мероприятия навыки медленной езды.
В праздничном мероприятии примут участие рок-группы ВИА «Вертикаль», «Плюшка», «Трио Бэнд», «Гараж 29», «Два к одному», «Марс», «Отдел кадров», «Плаксы».
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