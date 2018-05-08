Мотосезон откроется в Домодедове 12 мая

В Домодедове 12 мая на главной площади горокруга состоится открытие Мотосезона-2018, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Домодедовское, Троицкое и Подольское отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные Волки» приглашают всех желающих вместе открыть Мотосезон 2018 года! Мероприятие состоится в городе Домодедово на Площади 30-летия Победы, начало праздника в 15:00», — говорится в сообщении.

Двенадцатого мая в 10:00 начнется сбор мотоколонны для проведения мотопробега по маршруту Домодедово — Троицк Подольск — Домодедово. Старт колонны в 10:30. Место: стоянка у ПШО «Орел» в Домодедове, улица Каширское шоссе, дом 7. Мотоциклистов просят обязательно подготовить и заправить железных коней на 150 километров пути. Колонна планирует прибыть на Площадь 30-летия Победы в 18:00, а в 19:30 мотоциклисты продемонстрируют всем участникам мероприятия навыки медленной езды.

В праздничном мероприятии примут участие рок-группы ВИА «Вертикаль», «Плюшка», «Трио Бэнд», «Гараж 29», «Два к одному», «Марс», «Отдел кадров», «Плаксы».