Акция «Лес Победы» пройдет 12 мая в Домодедове на участках площадью более 17 гектаров

В подмосковном Домодедове 12 мая жители горокруга будут сажать деревья в рамках ежегодной акции «Лес Победы», она пройдет в специальных местах общей площадью 17,3 гектаров сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В озеленении округа примут участие представители администрации Домодедова, коллективы предприятий, объектов торговли, учащиеся и сотрудники учреждений образования и культуры, волонтеры, неравнодушные местные жители и коммунальные службы.

«Двенадцатого мая в 11:00 на территории городского округа Домодедово стартует ежегодная акция по высадке зеленых насаждений «Лес Победы». Для посадки зеленых насаждений на территории городского округа Домодедово определены специальные места общей площадью 17,3 гектаров», — говорится в сообщении.

Центральная площадка расположится на землях лесного фонда Подольского лесничества (Домодедовское участковое лесничество квартал 7 выдела 1, 2, 6, 7, 8, координаты точек 55.461522 37.872693). На площади 5,4 гектаров планируется высадить 19 400 саженцев сосны.

«Еще четыре площадки организованы вблизи памятников героям Великой Отечественной войны по адресам: микрорайон Востряково (улица Донбасская, дом 53Г), микрорайон Барыбино (улица Садовая), Лобановский а/о (деревня Гальчино, Бульвар 60-летия СССР), Никитский а/о (деревня Калачево)», — отмечается в сообщении.

Площадки для высадки деревьев и кустарников организованы также на территориях общественного пользования по адресам: микрорайон Центральный, улица Каширское шоссе, за МКД №42 (напротив магазина «Дикси» ); Растуновский а/о, площадь напротив СДК «Заря»; Повадинский а/о, село Вельяминово, улица Набережная вблизи пруда; деревня Ртищево, вблизи шумозащитного экрана от домовладения №2 до СНТ «Надежда».

Акция «Лес Победы» также пройдет и на пришкольных территориях, где более 4 500 школьников планируют высадить порядка 1 300 зеленых насаждений. К участию в акции приглашаются все желающие жители Домодедова. Посадочный материал и необходимый инвентарь будет доставлен на запланированные для высадки площадки. Наличие своего инвентаря приветствуется.