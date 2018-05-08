Какой войну увидели дети: в Крыму проходит финал «Мы — наследники Победы»

СИМФЕРОПОЛЬ , 8 мая — РИА Новости Крым . В Симферополе стартовал гала-концерт среди финалистов Республиканского творческого конкурса «Мы — наследники Победы!». Перед сотнями зрителей и членами жюри сегодня выступают 16 коллективов и исполнителей из самых разных уголков Крыма, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Они рассказывают о войне, показывая ее через призму детского восприятия. Ни одно выступление не оставляет равнодушным, после некоторых номеров зрители не скрывают слез — настолько искренне и с чувством рассказывают ребята о событиях Великой Отечественной войны.

В этом году конкурс проходил в четвертый раз. Перед юными участниками стояла непростая задача — исследовать городские топонимы Крыма и Севастополя , в которых запечатлена история подвига нашего народа.

"Главное, что мы должны сделать — сохранить память о великой Победе и о том, какую страшную цену заплатили за Победу. Важно, что наша молодежь — это надежная смена наших ветеранов, наших родных и близких, которые не дожили до этого дня, отдав свои жизни за нашу свободу, за нашу Россию , — обратился к присутствующим глава Республики Сергей Аксенов . — Уверен, что победят сегодня все ребята. Само участие — это уже огромная заслуга и огромное достижение".

Поприветствовал участников и глава Госсовета РК Владимир Константинов . Он поздравил всех присутствующих с наступающим Днем Победы, пожелал всем мирного неба над головой.

"Это один из самых важных праздников в нашей жизни, потому что та великая Победа, которую мы в эти дни вспоминаем, далась нашему народу очень непросто — погибли миллионы жителей нашего многонационального народа. Ушло целое поколение и что мы можем сделать для них? Помнить и чтить их подвиг, хранить наследие", — подчеркнул Константинов.

Именно это и является главной идеей конкурса — сохранение исторической памяти, рассказала в комментарии РИА Новости Крым организатор конкурса, председатель межрегиональной общественной организации «Русское единство» Елена Аксенова . Неслучайно он проходит в преддверии Дня Победы — конкурс является ярким подтверждением того, что молодое поколение помнит, знает и гордится теми, кто спас нашу Родину и совершил этот бессмертный подвиг.

"Наши участники провели серьезную исследовательскую работу. Например, одна участница вместе со своим руководителем написала письмо в Минобороны , получила ответ и сегодня покажет номер, который будет посвящен Октябрьской. Ее муж умер в 41-ом году, и она продала все свое имущество и личные вещи, а на вырученные деньги купила танк, назвала его Боевая подруга, и на нем прошла войну. И погибла… Это конкурс не просто творческих номеров, это — серьезная работа, — подчеркнула Елена Аксенова. — Для нас очень важно, когда в подготовке к конкурсу участвует вся семья, когда бабушки помогают внукам — объединяются семьи и вместе рассказывают удивительную историю".