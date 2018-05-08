Представители Молодежной палаты поучаствовали в торжественном возложении цветов 

Фото: страница группы Молодежной палаты поселения в социальных сетях
Представители Молодежной палаты поселения Вороновское 7 мая приняли участие в торжественном возложении цветов к памятному знаку в деревне Безобразово.
Мероприятие организовали в честь односельчан, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.
Помимо представителей Молодежной палаты, на торжественном возложении поприсутствовали сотрудники администрации поселения и ученики образовательного учреждения «Школа №2073», которые прочли тематические стихотворения, сообщили на странице группы социальных сетях.
Все присутствующие вспомнили тружеников тыла деревни, погибших на своем рабочем месте от немецкой бомбы, и почтили их память минутой молчания.