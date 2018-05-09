День Победы в Южной Осетии: как отметят праздник в Цхинвале

ЦХИНВАЛ, 9 мая — Sputnik . Празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Цхинвале будет включать военный парад и шествие «Бессмертного полка», а также концерты и другие праздничные мероприятия, сообщили в пресс-службе президента и правительства РЮО.

Торжественный военный парад в честь Дня Победы начнется на Театральной площади в 11 часов, после чего там же пройдет шествие «Бессмертного полка». Продолжится празднование 9 мая концертом оркестра народных инструментов «Айзалд», который также состоится на главной площади столицы.

В 7 часов вечера будет объявлена общенациональная Минута молчания, отметили в пресс-службе. Далее жителям города на Театральной площади представят концерт «Звенит Победой, май цветущий!».

Завершится празднование 73-й годовщины Победы торжественным фейерверком, который начнется в 9 часов вечера.